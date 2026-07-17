Антон Мороз о присвоении Парку строителей названия: Профессия строителя всегда была значимой

Профессия строителя всегда была в Пскове значимой и уважаемой. Такое мнение озвучил депутат Псковской городской Думы по округу №3 Антон Мороз в Мах, комментируя присвоение Парку строителей его названия по итогам сессии Гордумы.

«В Пскове официально есть Парк строителей! Псковская городская Дума в ходе сессии поддержала нашу инициативу. В июне текущего года мы с коллегами из Саморегулирующейся организации – Ассоциации "Псковский строительный комплекс" обратились с ходатайством в адрес Главы города Пскова Бориса Елкина. В этом году в августе мы будем отмечать 70-летие со дня первого празднования Дня строителя. Для Пскова эта профессия во все времена была значимой и уважаемой. Достаточно знать, что псковские зодчие принимали самое деятельное участие в создании собора Василия Блаженного в Москве или Казанского кремля, чтобы гордиться ими! 82 года назад, после освобождения Пскова от фашистских захватчиков, именно строители буквально отстроили город заново: спасли памятники зодчества, отстроили гражданскую и жилищную застройку», - сообщил Антон Мороз.

Поэтому он с коллегами сочли важным юридически присвоить название Парка строителей той территории, которую псковичи так называют.

«Благодарю руководство города, моих коллег-строителей и моих коллег-депутатов фракции "Единая Россия" и других политических партий за поддержку этой инициативы! Убежден, представителям строительной отрасли, нашим ветеранам, это почетно и приятно!» - добавил Антон Мороз.