 
Общество

Антон Мороз о присвоении Парку строителей названия: Профессия строителя всегда была значимой

0

Профессия строителя всегда была в Пскове значимой и уважаемой. Такое мнение озвучил депутат Псковской городской Думы по округу №3 Антон Мороз в Мах, комментируя присвоение Парку строителей его названия по итогам сессии Гордумы. 

«В Пскове официально есть Парк строителей! Псковская городская Дума в ходе сессии поддержала нашу инициативу. В июне текущего года мы с коллегами из Саморегулирующейся организации – Ассоциации "Псковский строительный комплекс" обратились с ходатайством в адрес Главы города Пскова Бориса Елкина.  В этом году в августе мы будем отмечать 70-летие со дня первого празднования Дня строителя. Для Пскова эта профессия во все времена была значимой и уважаемой. Достаточно знать, что псковские зодчие принимали самое деятельное участие в создании собора Василия Блаженного в Москве или Казанского кремля, чтобы гордиться ими! 82 года назад, после освобождения Пскова от фашистских захватчиков, именно строители буквально отстроили город заново: спасли памятники зодчества, отстроили гражданскую и жилищную застройку», - сообщил Антон Мороз.

Поэтому он с коллегами сочли важным юридически присвоить название Парка строителей той территории, которую псковичи так называют. 

«Благодарю руководство города, моих коллег-строителей и моих коллег-депутатов фракции "Единая Россия" и других политических партий за поддержку этой инициативы! Убежден, представителям строительной отрасли, нашим ветеранам, это почетно и приятно!» - добавил Антон Мороз.

Прокомментировать
Подписывайтесь на ПЛН в МАКС →
 

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Регистрационный номер СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михайлович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026