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В Псковской области задержан мужчина, обвиняемый в убийстве, совершенном более 30 лет назад

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Следственными органами СК России по Псковской области установлен мужчина, причастный к убийству местного жителя, совершенному в 1996 году. Ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного подпунктом «а», «н» статьи 102 УК РСФСР (убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору из корыстных побуждений). Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ведомстве.

Видео: СУ СК России по Псковской области

Длительное время данное преступление, совершенное в условиях неочевидности, оставалось нераскрытым, однако работа по установлению виновных лиц продолжалась. В результате совместной работы следователей и криминалистов регионального управления СКР с сотрудниками ГУУР МВД России, уголовного розыска УМВД России по Псковской области, экспертами ЭКЦ регионального УМВД и отдела криминалистического сопровождения следствия по СЗФО (с дислокацией в городе Санкт-Петербурге) управления криминалистического сопровождения следствия в федеральных округах ГУК (Криминалистического центра) СК России удалось установить мужчину, совершившего убийство потерпевшего.

При первоначальном осмотре на месте происшествия были обнаружены оставленные нападавшим смазанные следы пальцев рук, по которым в то время установить лицо, причастное к убийству, не представилось возможным. В 2025 году была проведена повторная дактилоскопическая судебная экспертиза с использованием новейшего программного обеспечения, задействующего искусственный интеллект при анализе имеющихся данных. Благодаря современным экспертным возможностям удалось полностью восстановить изъятые с места происшествия отпечатки.

При последующей проверке по криминалистическим учетам восстановленные следы совпали с дактилоскопическим профилем неоднократно привлекавшегося к уголовной ответственности жителя города Пскова.

В ходе дополнительного следствия особое внимание было направлено на организацию работы с лицами, входившими в круг общения предполагаемого преступника, что позволило установить свидетеля, изобличившего фигуранта в совершении убийства несколько десятилетий назад.

Так, следствием установлено, что 29 июня 1996 года фигурант, которому на момент совершения преступления было 17 лет, находился совместно с двумя своими подельниками на проселочной дороге в городе Пскове, где они напали на мужчину с целью хищения принадлежащего последнему автомобиля, нанесли ему множественные удары в область головы и грудной клетки, после чего задушили. Тело погибшего нападавшие перетащили в кусты и прикрыли ветками, после чего скрылись с места совершения преступления.

Фигурант задержан, по ходатайству следователя судом в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Продолжается проведение необходимых следственных действий, направленных на сбор и закрепление доказательственной базы.

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