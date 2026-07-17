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Обвиняемого в убийстве почти 30-летней давности псковича заключили под стражу

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Псковский городской суд заключил под стражу местного жителя, обвиняемого в убийстве, совершенном почти 30 лет назад. Об этом сообщили в официальном канале судов Псковской области в мессенджере МАХ.

По версии следствия, в июне 1996 года обвиняемый вместе с другими лицами находился в районе поселка Шабаны в черте Пскова. Следствие считает, что мужчины с целью хищения автомобиля ВАЗ совершили убийство владельца машины.

Как полагают следователи, потерпевшему нанесли многочисленные удары твердыми тупыми предметами по голове и грудной клетке, после чего задушили.

Мужчине предъявлено обвинение по пунктам «а», «н» статьи 102 УК РСФСР.

В ходе судебного заседания обвиняемый и его защитник просили избрать более мягкую меру пресечения в виде домашнего ареста либо подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Суд отказал в удовлетворении ходатайства защиты и избрал обвиняемому меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца.

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