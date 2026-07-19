День металлурга отмечается в России 19 июля

Ежегодно в третье воскресенье июля отмечают свой праздник люди мужественной профессии — металлурги. День металлурга был учрежден 28 сентября 1957 года указом Президиума Верховного Совета СССР. Так советское правительство отметило важный вклад и заслуги отечественной металлургии в годы Великой Отечественной войны, а также в период восстановления экономики страны в послевоенные годы.

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День металлурга подтвердил свой статус в 1980 году и в 1988 году, когда Верховный Совет выпустил повторные указы о праздновании профессионального праздника. Он сохранился в календаре и после распада СССР — причем не только в России, но и в Армении, Белоруссии, Казахстане и на Украине.

Металлургия — одна из важнейших отраслей промышленности любого государства и область науки и техники, охватывающая процессы получения металлов из руд или других материалов, изменения химического состава, структуры и свойств металлических сплавов, придания металлу определенной формы. К тому же это важнейший фактор роста смежных отраслей промышленности: машиностроения, судостроения, энергетики, авиации, транспорта.

Как правило, в этот день в городах, где работают металлургические или горно-обогатительные комбинаты, проводятся грандиозные праздники. Сотрудники предприятий проходят шествием по главным улицам, участвуют в разнообразных спортивных и культурных мероприятиях, посещают концерты и торжественные церемонии. Ко Дню металлургу нередко приурочено и вручение наград особо отличившимся работникам.