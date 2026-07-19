 
Общество

В ОП напомнили работающим пенсионерам о перерасчете пенсий в августе

0

Социальный фонд России (СФР) в субботу, 1 августа, проведет ежегодный перерасчет страховых пенсий по старости работающим пенсионерам с учетом взносов за 2025 год. Об этом напомнил член комиссии Общественной палаты РФ по общественному контролю и работе с обращениями граждан Евгений Машаров.

«Социальный фонд России 1 августа пересчитает страховую пенсию по старости работающим пенсионерам. Перерасчет будет осуществлен тем пенсионерам, за кого в 2025 году работодатели отчисляли страховые взносы. Независимо от того, продолжает пенсионер работать в 2026 году или уже уволился, существенное условие — наличие страховых взносов за 2025 год», — сказал Машаров.

Общественник уточнил, что гражданам не потребуется подавать заявления в Соцфонд. Корректировка выплат пройдет автоматически, так как сведения о стаже и страховых взносах сотрудников поступают в ведомство в составе обязательной отчетности работодателей.

Прокомментировать
Подписывайтесь на ПЛН в МАКС →
 

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Регистрационный номер СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михайлович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026