В ОП напомнили работающим пенсионерам о перерасчете пенсий в августе

Социальный фонд России (СФР) в субботу, 1 августа, проведет ежегодный перерасчет страховых пенсий по старости работающим пенсионерам с учетом взносов за 2025 год. Об этом напомнил член комиссии Общественной палаты РФ по общественному контролю и работе с обращениями граждан Евгений Машаров.

«Социальный фонд России 1 августа пересчитает страховую пенсию по старости работающим пенсионерам. Перерасчет будет осуществлен тем пенсионерам, за кого в 2025 году работодатели отчисляли страховые взносы. Независимо от того, продолжает пенсионер работать в 2026 году или уже уволился, существенное условие — наличие страховых взносов за 2025 год», — сказал Машаров.

Общественник уточнил, что гражданам не потребуется подавать заявления в Соцфонд. Корректировка выплат пройдет автоматически, так как сведения о стаже и страховых взносах сотрудников поступают в ведомство в составе обязательной отчетности работодателей.