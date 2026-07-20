На 77-м году жизни умер великолукский врач-онколог Павел Целищев

На 77-м году 17 июля ушел из жизни врач-хирург-онколог филиала «Великолукский» Псковского областного клинического онкологического диспансера Павел Целищев. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в онкодиспансере.

Более 33 лет своей жизни Павел Целищев посвятил служению медицине. С 1982 года он трудился в филиале «Великолукский» областного клинического онкологического диспансера, став для многих не просто лечащим врачом, а надёжной опорой в самые трудные моменты, отметили коллеги.

«За годы работы он выполнил тысячи операций, в каждой из которых были его мастерство, ответственность и искреннее стремление помочь пациенту. Павел Леонидович был внимательным врачом, требовательным к себе и бесконечно преданным своему делу. Его профессиональный путь — пример истинного служения людям. Светлая память о нем надолго сохранится в сердцах близких, коллег, друзей и пациентов», - сообщили в учреждении.

Коллектив Псковского областного клинического онкологического диспансера выражает искренние соболезнования родным и близким Павла Целищева.