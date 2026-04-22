 
Общество

Суд отказал Льву Шлосбергу* в удовлетворении жалобы на назначение обязательных работ

Псковский городской суд рассмотрел апелляцию заместителя председателя партии «Яблоко» Льва Шлосберга* по назначению 420 часов обязательных работ и отказал в ее удовлетворении, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе судов Псковской области.

Суд оставил в силе решение судьи мирового судебного участка №38, по которому Льву Шлосбергу* назначили 420 часов обязательных работ по части 2 статьи 330.1 УК РФ за то, что он разместил на своей странице в сети «ВКонтакте» пять видеозаписей без маркировки «иноагент».

«Псковским городским судом по результатам апелляционного рассмотрения приговор мирового судьи судебного участка №38 города Пскова от 5 ноября 2025 года в отношении Шлосберга Л. М.* оставлен без изменения, апелляционная жалоба осужденного и его защитников - без удовлетворения», - сообщили в пресс-службе.

В настоящее время Лев Шлосберг* арестован по уголовному делу, возбужденному по пункту «д» части 2 статьи 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил Российской Федерации). В СИЗО политика отправили 5 декабря.

*в соответствии с распоряжением Минюста России включен в реестр иностранных агентов, Росфинмониторингом внесен в реестр экстремистов и террористов.

Шлосберг Лев Маркович *

Шлосберг Лев Маркович *

Член Федерального политического комитета партии «Яблоко».

