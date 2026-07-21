Обновленную по нацпроекту женскую консультацию в Острове осмотрел губернатор

Обновленную женскую консультацию в Островской межрайонной больнице осмотрел губернатор Псковской области Михаил Ведерников в ходе рабочего выезда в муниципалитет 21 июля, сообщили Псковской Ленте Новостей в правительстве Псковской области.

Фото: правительство Псковской области

Благодаря национальному проекту «Семья» бывшее здание акушерско-гинекологического корпуса превратилось в современное медицинское учреждение. Проект стал частью масштабной региональной программы: в прошлом году в области открылись пять аналогичных центров, призванных повысить качество медпомощи для жительниц малых городов, поселков и сельской местности.

Исполняющая обязанности заведующей учреждением Софья Тимофеева продемонстрировала главе региона открытую регистратуру, обновленные кабинеты и комфортные зоны ожидания. Михаил Ведерников обратил особое внимание на грамотную маршрутизацию, которая позволяет эффективно разделять потоки здоровых и больных пациентов.

Для максимальной оптимизации лечебно-диагностического процесса все основные службы женской консультации теперь сосредоточены на первом этаже, а второй этаж полностью заняло гинекологическое отделение. Такая планировка ускоряет проведение обследований, минимизирует время ожидания и избавляет пациенток от лишних перемещений по зданию, рассказали в правительстве.

В учреждении созданы комфортные условия как для персонала, так и для посетительниц: оборудованы просторные светлые кабинеты, уютный холл и специализированная комната матери и ребенка. Серьезно обновился и диагностический блок: здесь есть современные кабинеты ультразвуковой диагностики, маммографии и кардиотокографии. В новом процедурном кабинете женщины могут оперативно сдать весь спектр анализов и пройти необходимые манипуляции в одном месте.

Вместе с губернатором объект посетили председатель Законодательного Собрания Псковской области Александр Котов, сенатор от Псковской области Алексей Наумец, выпускник программы «Герои земли Псковской» Михаил Каратыш и другие официальные лица.