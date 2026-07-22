Средний балл за ЕГЭ у заключенных СИЗО Москвы составил около 73

Средний балл при сдаче ЕГЭ среди заключенных столичных СИЗО в 2026 году составил около 73. Об этом рассказал председатель Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Илья Высотский.

«В 2026 году среди всех заключенных столичных СИЗО оказалось 11 человек, которые сдавали школьные экзамены. Семеро из них сдавали ЕГЭ, четверо — ОГЭ. Средний бал среди них высчитать непросто, примерно он составляет 73», — сказал Илья Высотский.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что школьник из Москвы сдал ЕГЭ более чем на 300 баллов, находясь в СИЗО. Несовершеннолетний был осужден в 2025 году за поджог релейного шкафа. По словам юноши, он больше не хочет подводить маму, поэтому после освобождения надеется поступить в институт на юридический факультет, пишет ТАСС.