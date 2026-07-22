Звезды кино, концерт «Ленинграда» и бесплатное мороженое: как пройдут Дни города в Пскове

В Пскове вот-вот начнутся главные городские праздники. Организаторы мероприятий обещают много интересного и яркого – от международных фестивалей и спортивных соревнований до семейных праздников с бесплатным мороженым. Программа вышла по-настоящему насыщенной и включает события на любой вкус и для всех возрастов. Для киноманов откроет свои двери фестиваль «Западные ворота». Любители истории смогут погрузиться в атмосферу эпохи княгини Ольги в Кремле. В городе состоится сразу несколько концертов – в том числе группы «Ленинград». И это лишь малая часть программы.

Изображение: Борис Елкин, Max

Празднование начнется с митингов на воинских захоронениях и памятных знаках – 23 июля для Пскова не просто День города, но и день освобождения от немецко-фашистских захватчиков. В Выбутах 23 и 24 июля состоятся молебны в честь святой равноапостольной княгини Ольги – в пятницу отмечается день ее памяти.

Отдельный блок программы посвятят спорту. 25-26 июля на Великой в состоятся заезды лодок «Дракон» и спортивные соревнования по гребле на байдарках и каноэ «Псковская ладья». 26 июля на «умной» спортивной площадке на улице Никольской пройдут соревнования по гонкам с препятствиями и функциональному многоборью среди юниоров и любителей. А парк Строителей, Детский парк и все та же «умная» площадка примут спортивный фестиваль «Кубок освобождения».

Где, когда:

Заезды лодок «Дракон». Акватория реки Великой. 25 июля 11.00-16.00. 26 июля 11.00-16.00.

Соревнования по гребле на байдарках и каноэ «Псковская ладья». Акватория реки Великой. 25 июля 10.00-15.00.

Соревнования по гонкам с препятствиями и функциональному многоборью среди юниоров и любителей. «Умная» спортивная площадка (ул. Никольская). 26 июля 10.00-14.00.

Спортивный фестиваль «Кубок освобождения». Парк Строителей, Детский парк, «Умная» спортивная площадка (ул. Никольская). 26 июля 11.00-16.00.

Фестиваль «Кубок освобождения», 2023 год. Фото ПЛН.

Песни, танцы и новые таланты

Одним из главных музыкальных событий не только праздничных дней, но и всего 2026 года для Пскова станет выступление группы «Ленинград» на стадионе «Машиностроитель». Оно пройдет 25 июля в 20.00. Зрители услышат как культовые хиты, так и новые песни в живом исполнении. Обновленный стадион впервые после реконструкции примет событие такого масштаба – ожидаются 5-8 тысяч зрителей.

Где, когда: концерт группы «Ленинград». Стадион «Машиностроитель». 25 июля 20.00.

Афиша: leningrad.top

23 июля на территории школы №18 выступит заслуженный коллектив народного творчества ансамбль «СКАЗ». В тот же день в Зеленом театре пройдет праздничная концертная программа «Мой край – земля согласия». «В этот вечер мы будем воспевать красоту псковской земли, нашу славную историю и наших талантливых земляков. На одной сцене выступят лучшие творческие коллективы и артисты города Пскова. Вас ждут песни, танцы, хорошее настроение и атмосфера единства!» – обещают организаторы.

Где, когда:

Праздничный концерт заслуженного коллектива народного творчества ансамбля «СКАЗ». Территория МБОУ «СОШ №18», ул. 23 Июля д. 9. 23 июля 18.00-19.30.

Праздничная концертная программа ко дню освобождения города Пскова от немецко-фашистских захватчиков. Зеленый театр. 23 июля 18.00-20.00.

Афиша: ВК-сообщество Дома Офицеров

24 июля в парке аттракционов «Волшебная гора» пройдет финал реалити-шоу «Битва талантов». Его участники демонстрируют свои навыки в вокале, танцах, чтении стихов, акробатике и других жанрах. Гостей ожидают выступления финалистов, выставка ретро-автомобилей, мастер-классы и интерактивные площадки.

«Специальными гостями шоу станут легендарный женский вокал группы "Руки вверх" Лизы Роднянской и DJ MissLA, которые выйдут на сцену с легендарным хитом "Песенка Ла-Ла-Ла" и другими любимыми композициями!» – сообщают организаторы в группе шоу во «ВКонтакте».

Где, когда: Гала шоу «Битва талантов». Парк аттракционов «Волшебная гора», Завеличенская набережная, 2. 24 июля 18.00-22.30.

Афиша: ВК-сообщество реалити-шоу «Битва талантов»

25 июля послушать музыку можно будет у Дома офицеров: в планах концерт, выступление военного оркестра и интерактивная программа для семей с детьми. А 26 июля в парке Строителей состоится танцевальный фестиваль «Танцуют все».

Где, когда:

Тематическая концертная программа. Сквер у МБУК «Дом офицеров». 25 июля 13.00-18.00.

Танцевальный флешмоб «Танцуют все». Парк Строителей. 26 июля 17.00-19.00.

От кино до рыбалки

Фестивальная программа объединит мероприятия самой разной тематики. С 23 по 26 июля в городе будет проходить международный кинофестиваль «Западные ворота». Зрители увидят около ста полнометражных и короткометражных фильмов из России и других стран: Индии, Китая, Казахстана, Таджикистана, Франции и Бельгии. В программе запланированы гала-премьеры, специальные сеансы, ретроспективы уже ставших классикой кинокартин, а также обсуждение фильмов и творческие встречи с актерами и режиссерами.

Фестиваль уже стал традиционным для Пскова, в разные годы его посетили многие кинозвезды. В этом году торжественные церемонии открытия и закрытия проведут актеры Андрей Ургант и Ольга Будина. В состав жюри вошли кинорежиссер Алексей Герман-младший, главный редактор журнала «Сеанс» Василий Степанов, заслуженный артист Республики Узбекистан Рустам Сагдуллаев, а также музыкант и кинорежиссер Алексей Рыбин. Оценивать фильмы короткого метра будут кинокритик и главный редактор портала ProfiCinema Нина Ромодановская, продюсер Николай Скобеев и актриса и телеведущая Мария Шукшина.

Площадками для фестиваля станут кинотеатры «Победа» и «Смена», Псковская областная универсальная библиотека им. В. Я. Курбатова, Историко-краеведческая библиотека им. И. И. Василева, палаты Постникова, театр драмы А. С. Пушкина и Школа креативных индустрий. Вход на все мероприятия, кроме церемоний открытия и закрытия, свободный.

Где, когда:

Открытие кинофестиваля «Западные ворота». Псковская областная филармония. 24 июля 18.00.

Закрытие кинофестиваля «Западные ворота». Псковская областная филармония. 26 июля 17.00.

Афиша: пресс-служба Театрально-концертной дирекции Псковской области

24 июля в кремле весь день будет проходить культурно-исторический фестиваль «Ольгин град: у истоков Святой Руси». Посетители смогут пройтись по ремесленной ярмарке и фотовыставке, принять участие в квесте, пострелять из лука и своими руками потрогать элементы быта и вооружения современников княгини Ольги. Для детей организаторы подготовили игры и забавы, мастер-классы и VR-площадку. Желающие более глубоко погрузиться в прошлое смогут послушать три лекции от историков: «Псков и княгиня Ольга», «Княгиня Ольга и христианство» и «Псков в X веке по данным археологии». Самыми яркими элементами фестиваля станут два концерта, на которых выступят артисты Губернаторского симфонического оркестра Псковской области, Архиерейский хор Псково-Печерского монастыря, саксофонист-виртуоз Вячеслав Галковский, фольклорные ансамбли, детские эстрадные хоры и другие исполнители.

Где, когда: Фестиваль «Ольгин Град: у истоков Святой Руси». Псковский кремль. 24 июля 11.00-20.00.

Программа: ВК-сообщество фестиваля «Ольгин Град: у истоков Святой Руси»

25 июля в Пскове в 21-й раз пройдет рыболовно-спортивный фестиваль «Псковская уха». Псковичам предлагают посоревноваться в ловле рыбы. Принять участие смогут все желающие, в том числе и дети. Сбор и регистрация запланированы у церкви Климента Папы Римского, а сам фестиваль займет территорию набережной Великой от храма до завода радиодеталей. Победителями станут те, чей улов будет весить больше всего – их наградят ценными призами. Кроме того, участники и гости фестиваля смогут попробовать сваренную на месте уху.

Где, когда: 21-й фестиваль «Псковская уха 2026». Набережная реки Великой (площадка у храма Климента Папы Римского). 25 июля 08.00-14.00.

Фестиваль «Псковская уха», 2024 год. Фото: ПЛН

26 июля состоится уже ставший традиционным для Дней города «ПсковСапФест». По Великой и Пскове проедет костюмированная колонна на сап-бордах: она стартует от дома №4 по улице Георгиевской, проследует по Великой до устья Псковы, доплывет до пешеходного моста в Финском парке, а затем развернется и вернется к месту старта. В этом году организаторы предложили участникам примерить на себя костюмы героев мультфильмов. Жюри отберет десять лучших образов, которые выступят с дефиле на главной сцене. Победителей определит повторная оценка жюри и голосование зрителей – они получат новые сап-борды.

Где, когда: ПсковСапФест. Набережная реки Великой (спуск у дома Георгиевская улица, 4). 26 июля 11.00-14.00.

ПсковСапФест, 2024 год. Фото: ПЛН

Праздник для всей семьи

Целый ряд мероприятий смогут посетить юные псковичи вместе со своими родителями. 23 июля их ждет праздничная интерактивная программа во дворике библиотеки «Библиолюб» в Любятово: обещают концерт, мастер-классы для детей, книгообмен и аквагрим. 25 июля состоится семейный праздник с концертом в Детском парке.

Где, когда:

Праздничная интерактивная программа. Площадка возле библиотеки микрорайона Любятово «БиблиоЛюб», ул. Н. Васильева, дом 83А. 23 июля 13.00-14.00.

Детский праздничный концерт. Детский парк. 25 июля 12.00-15.00.

Афиша: ВК-сообщество библиотеки микрорайона Псковкирпич

26 июля в Финском парке пройдут два конкурса для самых маленьких. Фестиваль детских колясок соберет участников, которые представят оригинально оформленные коляски. Их превратят в сказочные кареты, паровозы, космические корабли и другие необычные композиции. Там же проведут семейный конкурс «Топ-топ, топает малыш». Дети до трех лет будут преодолевать небольшие дистанции: малыши до года – ползком, а участники постарше – пешком и с мячом.

Где, когда: Фестиваль-конкурс «Парад детских колясок». Фестиваль-конкурс «Топ-топ топает малыш». Финский парк. 26 июля 11.00-19.00.

Изображение: ВК-сообщество Городского культурного центра

Кроме того, в тот же день в Финском парке пройдут «Праздник мороженого», на котором его будут раздавать детям бесплатно, интерактивная программа и шоу мыльных пузырей.

Где, когда: Праздник мороженого. Финский парк. 26 июля 12.00-17.00.

Большой финал

Завершится празднование Дня города 26 июля в парке Строителей и Финском парке. Посетителей ждут развлечения, творчество, музыка и семейные активности на любой вкус. На главной музыкальной площадке выступят псковские артисты. Для гостей всех возрастов будут работать творческие мастер-классы. На интерактивных площадках дети и взрослые смогут принять участие в русских народных играх, попробовать себя в роли археолога и художника, сыграть в большие напольные шахматы, а также поделиться идеями о будущем Пскова, оставив пожелание на специальном макете башни. Кроме того, на территории будет работать фудкорт, в разных зонах которого будут продавать блюда народов Севера, Юга, Запада и Востока России.

Где, когда: Интерактивные площадки, народные гуляния, концертные программы. Финский парк, парк Строителей. 26 июля 11.00-19.00.

Изображение: ВК-сообщество Городского культурного центра

Итогом четырех праздничных дней станет вечерний концерт на центральной сцене в Финском парке – он начнется в 19.00. Хедлайнером станет группа «Тайпан» – авторы хита «Луна не знает пути». Вместе с ними на сцену выйдут Лиза Матрешка, сочетающая поп-звучание с электроникой, джазом и речитативом, Нина Шнайдер, работающая в жанре поп-музыки с элементами этники и акустической баллады, и киберфолк-группа Runa Project.

Где, когда: Вечерний праздничный концерт на центральной сцене. Финский парк. 26 июля 19.00-21.00.

Афиша: Борис Елкин, Telegram

Таким образом, программа дня города охватит сразу несколько направлений – историю, спорт, музыку, кино, творчество и семейный отдых. Она объединит жителей разных возрастов и интересов, предложив каждому возможность стать частью общего городского праздника.

Елизавета Левадная