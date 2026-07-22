Минобрнауки назвало даты окончания приема заявлений в вузы

Прием заявлений в вузы на бюджетные места бакалавриата и специалитета завершится 25 июля, сообщили в Минобрнауки.

«Конкурсные списки появятся на сайтах вузов и портале госуслуг 27 июля», — заявили в ведомстве.

Согласия на зачисление от льготников, олимпиадников и целевиков будут принимать до 1 августа, от поступающих по основному конкурсу — до 5 августа. Приказы опубликуют 3 и 7 августа соответственно.

Между этими датами пройдут «дни тишины», когда абитуриенты уже не смогут подать или отозвать заявления, пишет РИА Новости.

Дату завершения приема документов на бюджетные места магистратуры вузы устанавливают самостоятельно, но не позднее 20 августа.

Подача заявлений на платное отделение вне зависимости от программы возможна до 20 сентября.