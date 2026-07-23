Псковичам назвали риски неофициальной зарплаты

В Псковском облсовпрофе рассказали, как доказать реальный доход в суде, какие документы собирать и что делать при конфликте с работодателем.

Фото: Псковский областной совет профсоюзов

Чем опасна зарплата «в конверте» для работника?

Многие соглашаются на «серую» зарплату, думая, что это выгодно: на руки получаешь больше, чем официально, а налоги платит работодатель. Но это иллюзия. На деле работник рискует гораздо большим:

Минимальная пенсия

Нет больничных и декретных

Нет отпускных

Сложно получить кредит

Нельзя получить налоговый вычет

Риск остаться без денег при увольнении

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Важнейший вывод из судебной практики последних лет: размер «серой» зарплаты нельзя подтвердить только показаниями свидетелей. Нужны письменные доказательства.

Какие доказательства помогут выиграть суд?

В соответствии с разъяснениями прокуратуры, для доказательства факта трудовых отношений и реального размера зарплаты могут быть использованы любые доказательства: свидетельские показания, бухгалтерские документы, расчётные ведомости, товарно-транспортные накладные, журналы учёта, аудио-, видеозаписи и другие.

Конкретный перечень того, что стоит собирать:

Письменные документы

Электронная переписка

Банковские выписки

Аудио- и видеозаписи

Пошаговый алгоритм действий:

Собирайте доказательства заранее. Попытайтесь урегулировать спор мирно. Обратитесь в Государственную инспекцию труда (ГИТ). Обратитесь в прокуратуру. Подайте иск в суд. Требуйте признания трудовых отношений.