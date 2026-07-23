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Псковичам назвали риски неофициальной зарплаты

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В Псковском облсовпрофе рассказали, как доказать реальный доход в суде, какие документы собирать и что делать при конфликте с работодателем. 

Фото: Псковский областной совет профсоюзов

Чем опасна зарплата «в конверте» для работника?

Многие соглашаются на «серую» зарплату, думая, что это выгодно: на руки получаешь больше, чем официально, а налоги платит работодатель. Но это иллюзия. На деле работник рискует гораздо большим:

  • Минимальная пенсия
  • Нет больничных и декретных
  • Нет отпускных
  • Сложно получить кредит
  • Нельзя получить налоговый вычет
  • Риск остаться без денег при увольнении

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Важнейший вывод из судебной практики последних лет: размер «серой» зарплаты нельзя подтвердить только показаниями свидетелей. Нужны письменные доказательства.

Какие доказательства помогут выиграть суд?

В соответствии с разъяснениями прокуратуры, для доказательства факта трудовых отношений и реального размера зарплаты могут быть использованы любые доказательства: свидетельские показания, бухгалтерские документы, расчётные ведомости, товарно-транспортные накладные, журналы учёта, аудио-, видеозаписи и другие.

Конкретный перечень того, что стоит собирать:

  • Письменные документы
  • Электронная переписка
  • Банковские выписки
  • Аудио- и видеозаписи

Пошаговый алгоритм действий:

  1. Собирайте доказательства заранее. 
  2. Попытайтесь урегулировать спор мирно.
  3. Обратитесь в Государственную инспекцию труда (ГИТ).
  4. Обратитесь в прокуратуру.
  5. Подайте иск в суд.
  6. Требуйте признания трудовых отношений.
«"Серая" зарплата — это всегда риск. Риск потерять деньги, право на пенсию, больничные, отпускные, налоговые вычеты. Если вы уже работаете «неофициально» или получаете часть зарплаты «в конверте», начинайте собирать доказательства прямо сейчас. Если конфликт уже случился — не откладывайте обращение в суд, срок исковой давности ограничен. Защитить свои права можно. Но для этого нужны не слова, а документы», - рассказали в облсовпрофе.
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