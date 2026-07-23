Псковичам назвали риски неофициальной зарплаты

В Псковском облсовпрофе рассказали, как доказать реальный доход в суде, какие документы собирать и что делать при конфликте с работодателем.
Фото: Псковский областной совет профсоюзов
Чем опасна зарплата «в конверте» для работника?
Многие соглашаются на «серую» зарплату, думая, что это выгодно: на руки получаешь больше, чем официально, а налоги платит работодатель. Но это иллюзия. На деле работник рискует гораздо большим:
- Минимальная пенсия
- Нет больничных и декретных
- Нет отпускных
- Сложно получить кредит
- Нельзя получить налоговый вычет
- Риск остаться без денег при увольнении
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Важнейший вывод из судебной практики последних лет: размер «серой» зарплаты нельзя подтвердить только показаниями свидетелей. Нужны письменные доказательства.
Какие доказательства помогут выиграть суд?
В соответствии с разъяснениями прокуратуры, для доказательства факта трудовых отношений и реального размера зарплаты могут быть использованы любые доказательства: свидетельские показания, бухгалтерские документы, расчётные ведомости, товарно-транспортные накладные, журналы учёта, аудио-, видеозаписи и другие.
Конкретный перечень того, что стоит собирать:
- Письменные документы
- Электронная переписка
- Банковские выписки
- Аудио- и видеозаписи
Пошаговый алгоритм действий:
- Собирайте доказательства заранее.
- Попытайтесь урегулировать спор мирно.
- Обратитесь в Государственную инспекцию труда (ГИТ).
- Обратитесь в прокуратуру.
- Подайте иск в суд.
- Требуйте признания трудовых отношений.