Псковский суд отменил приговор бывшим бухгалтерам аптечной сети из Великих Лук

Областной суд проверил законность и обоснованность приговора в отношении бывших сотрудниц аптечной сети Великих Лук. Приговор суда первой инстанции был отменен, а дело на правили на новое судебное разбирательство, сообщили в пресс-службе судов Псковской области.

Фотографии: Псковский областной суд

Псковский областной суд в апелляционном порядке рассмотрел уголовное дело в отношении Гальковской и Дмитриевой, осужденных по приговору Великолукского городского суда от 23 апреля за совершение преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ, к наказанию в виде лишения свободы на срок два года с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Согласно приговору суда Гальковская и Дмитриева были признаны виновными в том, что, являясь бухгалтерами аптечной сети, злоупотребляя доверием своего работодателя, на протяжении трех лет начисляли себе дополнительные премии и необоснованно завышали свою заработную плату. Сумма незаконно полученных ими выплат составила более 3,5 миллионов рублей.

Приговор Великолукского городского суда обжалован осужденными и их защитниками в Псковский областной суд.

По результатам апелляционного рассмотрения приговор суда первой инстанции отменен с направлением дела на новое судебное разбирательство.