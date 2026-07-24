Эксперт объяснил, почему нельзя сдерживать чихание и когда икота становится опасной

Кашель, чихание и икота — это защитные рефлексы организма, однако в некоторых случаях их подавление может нанести вред здоровью. Об этом рассказал эксперт по социально-экономической политике Яков Якубович.
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Чихание — мощный рефлекторный выдох через нос со скоростью до 150 км/ч. Его задача — удалить из носовых ходов пыль, вирусы, бактерии. Рефлекс регулируется центром в продолговатом мозге, ключевую роль играет нейропептид нейромедин В. Само чихание безвредно и полезно, но подавлять его опасно: это может повредить барабанные перепонки и сосуды головного мозга. Если чихание мучительное, лечат причину — например, антигистаминными.
Кашель — сложный рефлекторный акт, очищающий дыхательные пути от слизи, инородных частиц и раздражителей. Кашлевой центр расположен в продолговатом мозге, сигналы передаются по блуждающему нерву. Кашель полезен, но изнуряющий сухой кашель травмирует слизистую. Лечат не кашель, а его причину: сухой подавляют, влажному помогают отхаркивающими.
Икота — непроизвольное сокращение диафрагмы с частотой до 40–100 раз в минуту. Её точное предназначение спорно: возможно, рудиментарный рефлекс от амфибий, пишет RuNews24.ru. Возникает из-за раздражения диафрагмального или блуждающего нерва: переедание, газировка, алкоголь, переохлаждение. Центр — в продолговатом мозге.