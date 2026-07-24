Эксперт объяснил, почему нельзя сдерживать чихание и когда икота становится опасной

Кашель, чихание и икота — это защитные рефлексы организма, однако в некоторых случаях их подавление может нанести вред здоровью. Об этом рассказал эксперт по социально-экономической политике Яков Якубович.

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«В детстве меня занимал вопрос: почему, когда кто-то зевает, меня тоже клонит в сон. Став взрослым, я понимаю: за каждой обыденной реакцией тела стоит сложный эволюционный механизм. Это не «странности», а первая линия защиты, инструменты адаптации и способы общения с окружающей средой», — рассказал специалист.

Чихание — мощный рефлекторный выдох через нос со скоростью до 150 км/ч. Его задача — удалить из носовых ходов пыль, вирусы, бактерии. Рефлекс регулируется центром в продолговатом мозге, ключевую роль играет нейропептид нейромедин В. Само чихание безвредно и полезно, но подавлять его опасно: это может повредить барабанные перепонки и сосуды головного мозга. Если чихание мучительное, лечат причину — например, антигистаминными.

«Прикрывайте рот локтем, чтобы защитить окружающих. Интересно: невозможно чихнуть с открытыми глазами — это защитный механизм, предотвращающий попадание частиц на слизистую», - отметил эксперт.

Кашель — сложный рефлекторный акт, очищающий дыхательные пути от слизи, инородных частиц и раздражителей. Кашлевой центр расположен в продолговатом мозге, сигналы передаются по блуждающему нерву. Кашель полезен, но изнуряющий сухой кашель травмирует слизистую. Лечат не кашель, а его причину: сухой подавляют, влажному помогают отхаркивающими.

«Подавлять влажный кашель вредно — это мешает очищению лёгких. Интересно: чихание и кашель управляются разными нейронными механизмами», - подчеркнул Яков Якубович.

Икота — непроизвольное сокращение диафрагмы с частотой до 40–100 раз в минуту. Её точное предназначение спорно: возможно, рудиментарный рефлекс от амфибий, пишет RuNews24.ru. Возникает из-за раздражения диафрагмального или блуждающего нерва: переедание, газировка, алкоголь, переохлаждение. Центр — в продолговатом мозге.