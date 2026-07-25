Новые дорожки, чистый пруд и арт-объекты: каким станет Усадебный парк в новоржевской деревне Стехново

Усадебный парк в деревне Стехново Новоржевского муниципального округа начинает преображение. Общественная территория стала победителем голосования по отбору проектов благоустройства на 2027 год. Об этом сообщила глава муниципалитета Любовь Трифонова на своей странице «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: Любовь Трифонова / «ВКонтакте»

«Благодаря вашей поддержке, друзья, и федеральному проекту "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта "Инфраструктура для жизни" мы приступаем к работе!», — подчеркнула Любовь Трифонова.

На днях рабочая группа администрации выехала на место, чтобы оценить объём предстоящих задач. В планах — сделать парк современным и уютным местом для отдыха. Предметом обсуждения стали:

Санитарная обрезка деревьев — зеленым насаждениям вернут здоровье и ухоженный вид;

Новые дорожки — появится удобная дорожно-тропиночная сеть для комфортных прогулок;

Чистый пруд — береговую линию водоема приведут в порядок;

Зоны отдыха — установят скамейки, урны, информационные стенды и уникальные арт-объекты.