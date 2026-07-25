 
Общество

Эксперт объяснила, как защитить ребенка в интернете

0

Перекладывать ответственность за безопасность ребенка в интернете на программы и пароли само по себе бесполезно, так как дети обмениваются способами обхода контроля, нужно также обсуждать увиденное в сети в семейном кругу, рассказала замгендиректора АНО «Диалог Регионы» Юлия Аблец.

«Перекладывать ответственность за безопасность ребенка на программы и пароли бесполезно - дети активно обмениваются способами обхода родительского контроля и даже биометрической защиты. Единственная рабочая стратегия - соединять технические решения с привычкой обсуждать увиденное в интернете в семейном кругу», - сообщила она.

Так, по мнению эксперта, знакомство с нейросетями родителям нужно проделать вместе с ребенком, чтобы показать, как меняется ответ в зависимости от формулировки запроса, и дать понять, что механическое копирование фактов не дает понимания.

«Когда же вы вместе разбираете информацию, выстраиваете причинно-следственные связи, обсуждаете персоналии и исторический контекст, только тогда формируется системное мышление у ребенка», - прокомментировала Юлия Аблец в беседе с РИА Новости.

Она добавила, что родителям нужно делиться с детьми историей о том, как однажды они сами поверили недостоверной информации или чуть не попались на уловку мошенников. По ее мнению, личный пример работает безотказно и превращает абстрактные правила в реальный опыт.

Прокомментировать
Подписывайтесь на ПЛН в МАКС →
 

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Регистрационный номер СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михайлович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026