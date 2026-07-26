Фестиваль сапсерфинга «Псков Сап Фест» пройдет сегодня в честь Дня города

Фестиваль сапсерфинга «Псков Сап Фест», приуроченный ко Дню города пройдет сегодня, 26 июля. Мероприятие начнётся в 10:00 на Набережной реки Великой (спуск у дома №4 по улице Георгиевской), сообщили в Псковском городском молодежном центре.

Фото: Псковский городской молодежный центр

В 10:00 начнут работу интерактивные площадки, а также стартанут регистрация всех желающих выйти на воду и прием заявок на конкурс костюмов. Параллельно для гостей будет работать диджейский сет.

Традиционно на фестивале вручат победителям фотоконкурса и конкурса костюмов подарки, в том числе брендированные сапборды. Победителей конкурса костюмов определят эксперты в сфере косплея, дизайна и актерского мастерства.

В 13:00 с приветственным словом выступит глава города Пскова Борис Елкин, который даст старт движению колонны сапсерферов по реке Великой. Финиш запланирован в исходной точке набережной в 14:30.

Завершат программу выступление музыкальной группы «Авеню». Участие и вход на территорию площадки бесплатные.

Фестиваль организован при поддержке АО «Альфа-Банк».