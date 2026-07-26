Профориентационный фестиваль для подростков «ПРОФ-корт» стартовал в Пскове

Профориентационный фестиваль для подростков «ПРОФ-корт» стартовал в торгово-развлекательном комплексе «Акваполис» в Пскове сегодня, 26 июля. Мероприятие стало продолжением проекта «Твой формат», сохранив его главную идею — создавать для подростков современные пространства для общения, развития и новых возможностей, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Во время реализации проекта организаторы заметили, что все больше молодых людей проводят свободное время на фуд-кортах торговых центров. Вместо привычного досуга команда проекта предлагает новое пространство возможностей — место, где можно познакомиться с профессиями, узнать о вариантах первой работы, получить полезные знакомства и сделать первый шаг к своему профессиональному будущему.

«ПРОФ-корт» — это интерактивная площадка, где подростки смогут пройти профориентационное тестирование, узнать о возможностях официального трудоустройства, познакомиться с востребованными профессиями и получить ответы на самые важные вопросы о первой работе.

Гостей фестиваля могут встретиться с предпринимателями Псковского регионального отделения «Опоры России», специалистами ГКУ ПО «Областной центр занятости населения» и представителями Трудовых отрядов подростков. Участники смогут узнать, где подростки могут официально трудоустроиться, какие возможности существуют для первого заработка, как сделать первые шаги в профессии и какие навыки сегодня востребованы. Также в программе — интерактивные площадки, концертная программа и розыгрыш призов.

Самые активные участники получат памятные подарки, а также возможность попасть на закрытые экскурсии в закулисье аквапарка и картинга. Для девушек организаторы подготовили специальный приз — преображение от стилиста Елены Новичковой.

Подведение итогов и награждение самых активных участников состоится в 16:20, а торжественное завершение фестиваля пройдет в 17:00.

Проект реализуется при поддержке министерства молодёжной политики Псковской области. Организаторами мероприятия выступают кураторы Региональной общественной организации «Детсовет60» при уполномоченном по правам ребёнка в Псковской области.