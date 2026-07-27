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Реестровое казачество создадут в пяти муниципалитетах Псковской области

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Реестровое казачество планируют создать в Пскове, а также в Псковском, Печорском, Порховском и Себежском районах. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального правительства по итогам заседания рабочей группы по делам казачества, которое состоялось в региональном правительстве под председательством первого заместителя губернатора Псковской области Веры Емельяновой. 

Фото здесь и далее: пресс-служба правительства Псковской области

В обсуждении приняли участие атаманы псковских региональных общественных организаций и заместители глав муниципальных образований.

Исторически казаки в регионе выполняли погранично‑оборонительные задачи: охраняли рубежи, вели разведку, отражали набеги и участвовали в военных кампаниях. Сейчас представители казачества задействованы в специальной военной операции, охраняют госграницу, а также ведут просветительскую и патриотическую работу с молодежью и сохраняют традиции.

На заседании обсудили вопросы регионального законодательства, регулирующего работу казачьих обществ, и формирование людского резерва с привлечением казаков. Отдельное внимание уделили развитию реестрового казачества и процедуре регистрации первичных казачьих обществ. Планируется, что в 2026 году реестровое казачество будет создано в пяти муниципальных образованиях: в Пскове, а также в Псковском, Печорском, Порховском и Себежском районах.

Атаманы отчитались о работе своих организаций, обозначили планы по развитию и варианты взаимодействия с властями региона и муниципалитетов.

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