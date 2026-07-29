Работодатели назвали самые дефицитные «мягкие» навыки сотрудников

Ответственность и надежность остаются самыми дефицитными «мягкими» навыками сотрудников — об этом заявили 34% работодателей. Почти столько же компаний (33%) считают, что соискателям не хватает критического мышления и умения решать проблемы. При этом самым переоцененным навыком оказалась многозадачность — так считают треть (33%) работодателей. К таким выводам пришли аналитики российской платформой онлайн-рекрутинга hh.ru на основании опроса среди 208 российских работодателей, который проходил со 2 по 24 июня, в том числе в регионах СЗФО.

По данным опроса, в пятерку самых недооцененных «мягких» навыков важных для современных работников вошли ответственность и надежность (34%), критическое мышление и способность решать проблемы (33%), эмоциональная стабильность (24%), инициативность и проактивность (23%), а также умение договариваться и разрешать конфликты (22%). Этих качеств, по мнению рекрутеров, часто не хватает кандидатам и текущим работникам.

В то же время работодатели все чаще пересматривают отношение к навыкам, которые долгое время считались преимуществами кандидатов. Наиболее переоцененной компетенцией оказалась многозадачность — ее назвали 33% участников опроса. По мнению работодателей, постоянное переключение между задачами скорее вредит концентрации, чем помогает работе. Далее следуют лидерские качества (25%), которые, на самом деле, нужны далеко не на каждой позиции. На третьем месте — амбициозность (22%): респонденты отмечают, что ее часто путают с карьеризмом, хотя сама по себе она не всегда приносит пользу бизнесу.

Также в пятерке качеств, важность которых завышена, оказался «командный дух» — 22% респондентов отмечают, что это выражение нередко остается лишь общей формулировкой в резюме и вакансиях. На последнем месте в топ-5 – стрессоустойчивость (20%).