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Работодатели назвали самые дефицитные «мягкие» навыки сотрудников

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Ответственность и надежность остаются самыми дефицитными «мягкими» навыками сотрудников — об этом заявили 34% работодателей. Почти столько же компаний (33%) считают, что соискателям не хватает критического мышления и умения решать проблемы. При этом самым переоцененным навыком оказалась многозадачность — так считают треть (33%) работодателей. К таким выводам пришли аналитики российской платформой онлайн-рекрутинга hh.ru на основании опроса среди 208 российских работодателей, который проходил со 2 по 24 июня, в том числе в регионах СЗФО.

По данным опроса, в пятерку самых недооцененных «мягких» навыков важных для современных работников вошли ответственность и надежность (34%), критическое мышление и способность решать проблемы (33%), эмоциональная стабильность (24%), инициативность и проактивность (23%), а также умение договариваться и разрешать конфликты (22%). Этих качеств, по мнению рекрутеров, часто не хватает кандидатам и текущим работникам.

В то же время работодатели все чаще пересматривают отношение к навыкам, которые долгое время считались преимуществами кандидатов. Наиболее переоцененной компетенцией оказалась многозадачность — ее назвали 33% участников опроса. По мнению работодателей, постоянное переключение между задачами скорее вредит концентрации, чем помогает работе. Далее следуют лидерские качества (25%), которые, на самом деле, нужны далеко не на каждой позиции. На третьем месте — амбициозность (22%): респонденты отмечают, что ее часто путают с карьеризмом, хотя сама по себе она не всегда приносит пользу бизнесу.

Также в пятерке качеств, важность которых завышена, оказался «командный дух» — 22% респондентов отмечают, что это выражение нередко остается лишь общей формулировкой в резюме и вакансиях. На последнем месте в топ-5 – стрессоустойчивость (20%).

«Рынок постепенно отказывается от универсального списка "идеальных мягких" навыков. Работодатели все чаще смотрят на то, какую пользу та или иная компетенция приносит в конкретной роли, действительно ли она влияет на качество выполнения задач. Не каждому сотруднику нужны лидерские качества, так же как и не для каждой позиции критична многозадачность или амбициозность. Зато ответственность, умение анализировать ситуацию и принимать взвешенные решения становятся теми качествами, которые компании действительно хотят видеть у большинства кандидатов», — комментирует руководитель направления «Навыки и карьера» hh.ru Марина Дорохова.
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