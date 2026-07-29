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Бывшие здания больницы и бухгалтерии в Новоржеве выставили на торги

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Администрация Новоржевского муниципального округа проводит торги по продаже объектов муниципальной собственности. Об этом пишет глава округа Любовь Трифонова в соцсети «ВКонтакте».

«Мы стремимся вовлечь неиспользуемое имущество в хозяйственный оборот, чтобы оно служило на благо территории и её жителей. На торги выставлены два объекта на улице Медицинской в городе Новоржеве — это шанс реализовать перспективные проекты и внести вклад в развитие округа. Они могут стать вашими», - пишет глава округа.

✒️Первый лот — бывшее здание инфекционной больницы (Новоржев, улица Медицинская, дом 2, корпус 9). Это просторный объект, который может стать основой для масштабного проекта. Стартовая цена здания с участком — 647 660 рублей. Подать заявку можно до 4 августа.

Второй лот — нежилое здание бывшей бухгалтерии больницы (Новоржев, улица Медицинская, дом 2, корпус 10). Более компактный вариант, подходящий для небольших предприятий или сервисных проектов. Начальная стоимость — 115 600 рублей, приём заявок завершается 3 августа.
 
Все торги проходят в электронной форме на площадке Сбербанк‑АСТ. На сайте площадки размещена полная документация по лотам и правила участия.

«Мы хотим, чтобы эти здания не пустовали, а работали на благо округа — создавали рабочие места, приносили доход и делали нашу территорию сильнее. Приглашаю всех, кто ищет возможности для роста и развития, принять участие в торгах. Вместе мы сможем дать этим объектам новую жизнь и сделать Новоржевский округ ещё более привлекательным для бизнеса и комфортной жизни», - заключила Любовь Трифонова
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Трифонова Любовь Мироновна

Трифонова Любовь Мироновна

Глава Новоржевского муниципального округа.

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