Бывшие здания больницы и бухгалтерии в Новоржеве выставили на торги

Администрация Новоржевского муниципального округа проводит торги по продаже объектов муниципальной собственности. Об этом пишет глава округа Любовь Трифонова в соцсети «ВКонтакте».

«Мы стремимся вовлечь неиспользуемое имущество в хозяйственный оборот, чтобы оно служило на благо территории и её жителей. На торги выставлены два объекта на улице Медицинской в городе Новоржеве — это шанс реализовать перспективные проекты и внести вклад в развитие округа. Они могут стать вашими», - пишет глава округа.

Первый лот — бывшее здание инфекционной больницы (Новоржев, улица Медицинская, дом 2, корпус 9). Это просторный объект, который может стать основой для масштабного проекта. Стартовая цена здания с участком — 647 660 рублей. Подать заявку можно до 4 августа.

Второй лот — нежилое здание бывшей бухгалтерии больницы (Новоржев, улица Медицинская, дом 2, корпус 10). Более компактный вариант, подходящий для небольших предприятий или сервисных проектов. Начальная стоимость — 115 600 рублей, приём заявок завершается 3 августа.



Все торги проходят в электронной форме на площадке Сбербанк‑АСТ. На сайте площадки размещена полная документация по лотам и правила участия.