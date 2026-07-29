Бывшие здания больницы и бухгалтерии в Новоржеве выставили на торги

Администрация Новоржевского муниципального округа проводит торги по продаже объектов муниципальной собственности. Об этом пишет глава округа Любовь Трифонова в соцсети «ВКонтакте».
Первый лот — бывшее здание инфекционной больницы (Новоржев, улица Медицинская, дом 2, корпус 9). Это просторный объект, который может стать основой для масштабного проекта. Стартовая цена здания с участком — 647 660 рублей. Подать заявку можно до 4 августа.
Второй лот — нежилое здание бывшей бухгалтерии больницы (Новоржев, улица Медицинская, дом 2, корпус 10). Более компактный вариант, подходящий для небольших предприятий или сервисных проектов. Начальная стоимость — 115 600 рублей, приём заявок завершается 3 августа.
Все торги проходят в электронной форме на площадке Сбербанк‑АСТ. На сайте площадки размещена полная документация по лотам и правила участия.
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