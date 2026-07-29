Популяция дальневосточного леопарда выросла в 6 раз

Впервые Россия и Китай объединили данные о дальневосточных леопардах. Популяция самой редкой крупной кошки планеты выросла в 6 раз за минувшие 20 лет. Сегодня на заповедной территории двух стран зарегистрировано 223 особи, в то время как в начале 2000-х в мире насчитывалось всего 35 диких кошек. Оценка проведена учёными нацпарка «Земля леопарда» (Владивосток, ВТБ выступает Хранителем леопарда) и Северо-Восточного национального парка тигра и леопарда КНР.

Фотографии дальневосточных леопардов предоставлены пресс-службой нацпарка «Земля леопарда»

Учёные из России и Китая подтвердили, что на территории резервата «Земля больших кошек» зарегистрировано не менее 223 особей дальневосточного леопарда – взрослых и котят, из которых 135 – в национальном парке «Земля леопарда» (Россия), 115 – в Северо-восточном национальном парке тигра и леопарда (Китай), среди них 27 особей относятся к трансграничным, то есть регистрируются в двух странах. Совместная работа учёных подтвердила высокую эффективность природоохранной работы. Ключевым показателем здоровья популяции леопарда стало соотношение полов с бо́льшим количеством самок – 1,1 к 1, что говорит о стабильном состоянии популяции.

«За этими цифрами стоит труд тысяч людей – российских и китайских ученых, государственных инспекторов, просветителей, меценатов – и десятилетия последовательной работы двух стран. <…> Этот результат говорит не только о спасении мирного животного, одного из редчайших на планете. Леопард – индикатор здоровья экосистемы, ее вершина: если популяция стабильна, значит благополучны и кормовая база, и реки региона, и леса – без пожаров, с чистым воздухом для юга Приморья. Сохраняя леопарда, мы работаем и для благополучия людей, живущих рядом с этой природой», – подчеркнул Виктор Бардюк, директор ФГБУ «Земля леопарда».

«ВТБ с 2023 года поддерживает национальный парк и опекает семью четырех диких дальневосточных леопардов. Шестикратный рост популяции редкого вида – результат внимания и вовлеченности профессионального сообщества, финансовой поддержки крупных компаний и неравнодушного отношения к природному наследию России. Природоохранные проекты банка – один из важных элементов нашей стратегии устойчивого развития. Поддерживая национальный парк «Земля леопарда», мы вносим вклад в бережное восстановление популяции дальневосточного леопарда, обновление технической базы, проведение научных исследований и создание условий для безопасного экотуризма», – прокомментировал Пётр Шпиленок, советник президента – председателя правления ВТБ, директор Фонда защитников природы.

Дальневосточный леопард – самая редкая крупная кошка планеты. В начале 2000-х в мире насчитывалось около 35 диких особей вида. Создание нацпарка «Земля леопарда» и его эффективная работа позволили предотвратить исчезновение хищника. Охрана территории от браконьерства и пожаров, повышение численности копытных и экологическое просвещение населения стали основой трехкратного роста численности животных.

Трансграничный резерват «Земля больших кошек» – создан в 2024 году, в состав входят национальный парк «Земля леопарда» и его охранная зона, старейший заповедник Дальнего Востока «Кедровая падь» и Северо-Восточный национальный парк тигра и леопарда КНР. Общая площадь – 1,8 млн га. Длина государственной границы у данных территорий – более 280 км.