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Владельцу «Касатки» временно запретили перевозить пассажиров по Псковскому озеру

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Псковская транспортная прокуратура через суд потребовала запретить эксплуатацию катера до устранения нарушений. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в ведомстве, прокуратура провела проверку исполнения законодательства о безопасности пассажирских перевозок на внутреннем водном транспорте. 

Установлено, что житель региона организовал регулярные коммерческие перевозки пассажиров по акватории Псковского озера на маломерном судне «Касатка» без лицензии.

По постановлению Псковского транспортного прокурора перевозчик привлечен к административной ответственности по части 1 статьи 14.1.2 КоАП РФ (осуществление предпринимательской деятельности в области транспорта без лицензии). Назначен штраф 25 тысяч рублей.

Кроме того, в суд направлен иск с требованиями о запрете эксплуатации катера до получения лицензии.

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