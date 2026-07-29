В Госдуме рассказали о льготном образовательном кредите для абитуриентов

Абитуриенты вузов или колледжей, а также их родители могут оформить образовательный кредит с фиксированной ставкой 3% и отсрочкой на все время учебы, рассказал депутат Госдумы Дмитрий Свищев (ЛДПР).

«Многие родители и абитуриенты не знают о существовании государственной программы - образовательного кредита с фиксированной ставкой три процента и отсрочкой на все время учебы. Это один из самых выгодных кредитов в стране, который помогает сделать образование доступным здесь и сейчас, не откладывая мечту на годы», - сказал Свищев.

Парламентарий напомнил, что с 2025 года программу расширили: теперь оформить такой кредит могут не только сами студенты, но и их родители или законные представители.

«Одно из главных преимуществ образовательного кредита - льготный период: во время учебы вы платите только проценты (или вовсе ничего, если кредит предусматривает полную отсрочку), а после окончания вуза дается еще девять месяцев на поиск работы. Основной долг начинают выплачивать позже, а общий срок кредита может достигать 10–15 лет. При этом деньги перечисляются напрямую учебному заведению, поэтому потратить их на другие цели невозможно, это строго целевой кредит», - отметил он.

Депутат подчеркнул, что с 1 декабря 2025 года льготный кредит выдается только на обучение по приоритетным направлениям, утвержденным правительством РФ, пишет РИА Новости. По его словам, в список таких направлений входят, например, инженерные и технические специальности, педагогика, медицина, IT-сфера.

«Государство каждый год вкладывает огромные средства в развитие образования, и льготный образовательный кредит - одно из самых ярких подтверждений этой поддержки. Мы не просто говорим о доступности знаний, мы создаем реальные механизмы, которые позволяют каждому молодому человеку получить профессию мечты. Это замечательная возможность, и я призываю ею пользоваться, потому что инвестиции в образование всегда окупаются, а государство рядом, чтобы помочь сделать этот шаг», - добавил он.

Свищев уточнил, что процедура оформления такого кредита доступна каждому, кто поступил в аккредитованный вуз или колледж: достаточно заключить договор с учебным заведением, выбрать один из банков-участников программы, подать заявку с паспортом, СНИЛС и договором об обучении.