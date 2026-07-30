Численность безработной молодежи в России выросла на четверть

Число безработных россиян в возрасте от 15 до 25 лет в мае 2026 года выросло почти на четверть год к году — до 353 тыс. человек. Их доля среди всех нетрудоустроенных увеличилась с 17,3% до 22%, подсчитали «Известия» по данным Росстата.

При этом общая безработица в стране снизилась до исторического минимума — 2,1%. Одновременно доля людей без опыта работы среди нетрудоустроенных выросла с 26% до 32%, а средний срок поиска места увеличился на 12 дней, до 5,4 месяца. Эксперты связывают ситуацию с тем, что работодатели всё чаще ищут готовых специалистов и меньше готовы обучать новичков. Часть простых и рутинных задач, которые раньше поручали молодым сотрудникам, уже берет на себя искусственный интеллект.

Дополнительная проблема — разрыв между ожиданиями молодежи и спросом бизнеса. Около 70% молодых соискателей ищут офисную работу с гибким графиком, тогда как порядка 80% вакансий для новичков приходится на массовые и рабочие профессии. Средняя предлагаемая начинающим зарплата составляет около 68 тысяч рублей, а соискатели 18–24 лет рассчитывают примерно на 125 тысяч.