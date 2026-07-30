 
Общество

«В фокусе»: Депутаты Госдумы Александр Козловский и Александр Шолохов о культурном коде и духовных скрепах

0

Слушайте в прямом эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) новый выпуск программы «В фокусе». 

Гости студии – первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Александр Шолохов, который находится в Псковском регионе с рабочим визитом, и его коллега, первый зампред думского комитета по промышленности и торговле Александр Козловский. 

Ведущий программы, главный редактор ПЛН Александр Савенко, поговорит с ними об изменениях, происходящих в обществе после принятия указа президента «Об утверждении Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей»; о запретах и ограничениях в сфере культуры и на другие актуальные темы культурной и общественной жизни.

Начало программы в 12.04. Видеотрансляцию можно будет посмотреть на RuTube-канале ПЛН-ТВ, в группе «ПЛН» «ВКонтакте» и на сайте Псковской Ленты Новостей. 

Прокомментировать
Подписывайтесь на ПЛН в МАКС →
 

Пресс-портреты

Козловский Александр Николаевич

Козловский Александр Николаевич

Депутат Государственной Думы РФ, секретарь Псковского регионального отделения партии «Единая Россия»

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Регистрационный номер СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михайлович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026