Седой 76-летний мужчина в красной футболке пропал в Великих Луках

76-летнего Сергея Иванова разыскивают в Великих Луках. Об этом сообщили в группе поискового отряда «След» в социальной сети «ВКонтакте».

Ориентировка: поисковый отряд «След», Великие Луки

Последний раз Сергея Иванова видели 28 июля в Великих Луках в районе дач у Телецентра. По информации отряда, мужчина ушел с дач по тропинке в сторону остановки.

Приметы: рост 175 см, худощавого телосложения, седые волосы средней длины, на левом виске имеется пятно темного цвета. Предположительно, был одет в красную футболку, бежевую куртку, темно-синие спортивные штаны или в штаны от комбинезона синего цвета, черные резиновые сапоги.

Мужчина может быть дезориентирован и не вполне осознавать, где находится.

Поисковый отряд просит всех, кто располагает важными сведениями, сообщить об этом в полицию или поисковому отряду «След» по телефону: +79113767676.