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Павел Дуров* включен в перечень террористов и экстремистов

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Росфинмониторинг внес основателя Telegram Павла Дурова* в перечень экстремистов и террористов, сообщается на сайте ведомства. 

«Дуров Павел Валерьевич*, 10.10.1984 г.р., город Ленинград», - написано в перечне.

Физическим лицам и организациям, попавшим в соответствующий реестр Росфинмониторинга, запрещено взаимодействовать со СМИ, размещать информацию в сети, организовывать публичные мероприятия, участвовать в выборах и пользоваться любыми финансовыми услугами, которые не касаются уплаты налогов, зарплат и возмещения ущерба.

* внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов

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