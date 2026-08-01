Псковский округ празднует годовщину образования 1 августа

1 августа Псковский округ празднует 99 лет со дня образования. Об этом пишет глава округа Наталья Федорова в соцсети «ВКонтакте».

Фото: Наталья Федорова / «ВКонтакте»

«Наша малая Родина почти век занимает достойное место на административно-территориальной карте Псковского края. Самый крупный район области, «обнимающий» столицу региона – земля с богатейшей историей, уходящей в глубину веков ко временам княгини Ольги и князя Александра Невского, с традициями ратной доблести и трудовой славы, с талантливыми и самозабвенно любящими свою землю людьми – всё это сегодня Псковский район!» - пишет Наталья Федорова.

Жителей округа и партнеров в праздничный день собрали в Тямше. По словам главы округа, в Доме культуры чествовали самых заслуженных и достойных, талантливых и трудолюбивых, надежных и искренне верящих в родную землю.

Вместе с председателем муниципального Собрания Валерией Фоминой Наталья Федорова исполнила решение депутатского корпуса и вручила регалии «Почетных граждан Псковского муниципального округа» Владимиру Лавренову и Владимиру Яникову. Ветеран педагогического труда Зинаида Афанасьева и врач-терапевт Псковской межрайонной больницы с 34-летним стажем Маргарита Солодкова удостоены нагрудного знака «За заслуги перед Псковским муниципальным округом», второй по значимости награды округа.

Чествование лучших людей округа продолжилось на праздничном мероприятии в «Мамином парке». Почетными грамотами главы округа и благодарственными письмами администрации награждены заслуженные педагоги и медицинские работники (например, Людмила Фурман, чей стаж фельдшера – около 30 лет), социальные работники и аграрии (крестьянских фермерских, личных подсобных и более крупных хозяйств, например, «Металлиста», где работают многие жители Тямши), люди творческих профессий (например, балетмейстер местного ДК и «мама» ансамбля «Ветер перемен» Марина Третьякова, благодарность администрации получили родители – за достойное воспитание юных артистов и всестороннее участие в жизни творческого коллектива), сотрудники предприятий «Племрепродуктор Назия» и завода «Титан-Полимер», работники коммунального хозяйства, сотрудники строительных компаний и многие другие.

«Главное ценность нашей жизни – семья. Поэтому в честь праздника мы поздравили семьи с историей. Памятную медаль "50 лет совместной жизни" от имени губернатора вручила: супругам Даниленковым - Александру и Наталья из деревни Неелово, семье Гулиных - Юрию и Марине из деревни Соловьи. Теплые поздравления и добрые пожелания в адрес нашего муниципалитета и его жителей прозвучали также от сенатора от Псковской области Натальи Мельниковой, приветствие от губернатора Михаила Ведерникова передала министр имущественных отношений правительства области Наталья Серебренникова. В гости на наш праздник приехали делегации из наших породненных муниципалитетов – Россонского района Витебской области Республики Беларусь и Тосненского района Ленинградской области», - рассказала Наталья Федорова.

После торжественной части праздника начались народные гуляния, интерактивы, детская площадка наводнилась ребятами всех возрастов.