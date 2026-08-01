Псковский округ празднует годовщину образования 1 августа

1 августа Псковский округ празднует 99 лет со дня образования. Об этом пишет глава округа Наталья Федорова в соцсети «ВКонтакте».
Фото: Наталья Федорова / «ВКонтакте»
Жителей округа и партнеров в праздничный день собрали в Тямше. По словам главы округа, в Доме культуры чествовали самых заслуженных и достойных, талантливых и трудолюбивых, надежных и искренне верящих в родную землю.
Вместе с председателем муниципального Собрания Валерией Фоминой Наталья Федорова исполнила решение депутатского корпуса и вручила регалии «Почетных граждан Псковского муниципального округа» Владимиру Лавренову и Владимиру Яникову. Ветеран педагогического труда Зинаида Афанасьева и врач-терапевт Псковской межрайонной больницы с 34-летним стажем Маргарита Солодкова удостоены нагрудного знака «За заслуги перед Псковским муниципальным округом», второй по значимости награды округа.
Чествование лучших людей округа продолжилось на праздничном мероприятии в «Мамином парке». Почетными грамотами главы округа и благодарственными письмами администрации награждены заслуженные педагоги и медицинские работники (например, Людмила Фурман, чей стаж фельдшера – около 30 лет), социальные работники и аграрии (крестьянских фермерских, личных подсобных и более крупных хозяйств, например, «Металлиста», где работают многие жители Тямши), люди творческих профессий (например, балетмейстер местного ДК и «мама» ансамбля «Ветер перемен» Марина Третьякова, благодарность администрации получили родители – за достойное воспитание юных артистов и всестороннее участие в жизни творческого коллектива), сотрудники предприятий «Племрепродуктор Назия» и завода «Титан-Полимер», работники коммунального хозяйства, сотрудники строительных компаний и многие другие.
После торжественной части праздника начались народные гуляния, интерактивы, детская площадка наводнилась ребятами всех возрастов.
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