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Соцфонд назвал размер пенсии госслужащих в России

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Федеральные государственные гражданские служащие в России получают пенсию в среднем более 39,5 тысячи рублей в месяц по состоянию на 1 июля 2026 года, следует из данных системы Социального фонда России.

Согласно данным ведомства, средний размер пенсии федеральных государственных гражданских служащих 1 июля этого года составляет 39 536 рублей. Численность таких пенсионеров находится на уровне 99,2 тысячи человек.

Работающие пенсионеры-госслужащие получают в среднем 40 601 рубль, а неработающие - 39 409 рублей, пишут РИА Новости

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