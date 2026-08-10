Почему маленькие дети воруют и отбирают вещи, ответила психолог

В возрасте четырёх-пяти лет ребёнок ещё только усваивает такие категории, как «добро» и «зло», происходит постепенное развитие произвольности поведения, то есть контроля над собственным «хочу», рассказала психолог, преподаватель кафедры спортивного менеджмента университета «Синергия» Лилия Шувалова.

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По словам психолога, нередко ребёнок всё ещё не способен справиться со своим «хочу» и присваивает нахально себе чужую игрушку. Однако не стоит всё сваливать на физиологию и возрастную незрелость корковых структур: воспитание также играет значимую роль.

«Если ребёнку позволять так отбирать игрушки и присваивать их, то не стоит надеяться, что с возрастом это пройдет. Такое поведение сойдет на нет только тогда, когда ребёнку будут методично объяснять, что так делать нельзя», — прокомментировала эксперт.

При этом она обращает внимание родителей на то, что для ребёнка недостаточно будет одного «нельзя»: нужно проговорить, почему неправильно так делать, и дать альтернативу – как можно делать правильно, пишет RuNews24.ru.