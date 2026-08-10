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Почему маленькие дети воруют и отбирают вещи, ответила психолог

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В возрасте четырёх-пяти лет ребёнок ещё только усваивает такие категории, как «добро» и «зло», происходит постепенное развитие произвольности поведения, то есть контроля над собственным «хочу», рассказала психолог, преподаватель кафедры спортивного менеджмента университета «Синергия» Лилия Шувалова. 

Изображение сгенерировано нейросетью

По словам психолога, нередко ребёнок всё ещё не способен справиться со своим «хочу» и присваивает нахально себе чужую игрушку. Однако не стоит всё сваливать на физиологию и возрастную незрелость корковых структур: воспитание также играет значимую роль.

«Если ребёнку позволять так отбирать игрушки и присваивать их, то не стоит надеяться, что с возрастом это пройдет. Такое поведение сойдет на нет только тогда, когда ребёнку будут методично объяснять, что так делать нельзя», — прокомментировала эксперт.

При этом она обращает внимание родителей на то, что для ребёнка недостаточно будет одного «нельзя»: нужно проговорить, почему неправильно так делать, и дать альтернативу – как можно делать правильно, пишет RuNews24.ru

«Также отметим, что поведение взрослого выступает как эталон, который моделируется ребёнком в совместной со сверстником деятельности. Если кто-то из старших братьев, сестер или даже родители бесцеремонно могут отбирать вещи и не соблюдают правил приличия, то чего тогда ждать от малыша? Он не ворует, а просто подражает псевдонормам, которые приняты в его семье», — заключила Лилия Шувалова.
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