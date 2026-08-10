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Невельская больница опубликовала расписание медицинского автобуса на август

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Невельская межрайонная больница опубликовала в своей группе в социальной сети «ВКонтакте» расписание движения медицинского автобуса на август.

Остановки автобуса прямого направления маршрута Невель - Новосокольники - Пустошка - Невель будут осуществляться по понедельникам и четвергам: 13, 17, 20, 24, 27 и 31 августа:

  • в Невеле в 8:00;
  • в Новосокольниках в 9:30 с остановкой в 10 минут, до 9:40;
  • в Пустошке в 10:30 с остановкой в 10 минут, до 10:40;
  • на обратном пути автобус будет останавливаться в Невеле в 10:00.

Остановки автобуса обратного направления маршрута Невель - Пустошка - Новосокольники - Невель будут осуществляться по понедельникам и четвергам: 13, 17, 20, 24, 27 и 31 августа:

  • в Невеле в 13:00;
  • в Пустошке в 13:30 с остановкой в 10 минут, до 13:40;
  • в Новосокольниках в 14:20 с остановкой в 10 минут, до 14:30;
  • на обратном пути автобус будет останавливаться в Невеле в 16:00.

Остановки автобуса прямого направления маршрута Невель - Новосокольники - Пустошка - Невель будут осуществляться по вторникам: 11, 18 и 25 августа:

  • в Невеле в 8:00;
  • в Усвятах в 9:00 с остановкой в 10 минут, до 9:10;
  • на обратном пути автобус будет останавливаться в Невеле в 10:10.

Остановки автобуса обратного направления Невель - Усвяты - Невель будут осуществляться по вторникам: 11, 18 и 25 августа:

  • в Невеле в 12:10;
  • в Усвятах в 13:10 с остановкой в 10 минут, до 13:20;
  • на обратном пути автобус будет останавливаться в Невеле в 14:40.

Остановки автобуса прямого направления маршрута Невель - Себеж - Идрица - Новосокольники будут осуществляться по средам: 10 (доп), 12, 19 и 26 августа: 

  • в Невеле в 7:30; 
  • в Себеже в 9:00 с остановкой в 10 минут, до 9:10;
  • в Идрице в 9:40 с остановкой в 10 минут, до 9:50;
  • в Новосокольниках в 11:30. 

Остановки автобуса обратного направления маршрута Новосокольники - Идрица - Себеж - Невель будут осуществляться по средам: 10 (доп), 12, 19 и 26 августа: 

  • в Новосокольниках в 12:30;
  • в Идрице в 14:10 с остановкой в 10 минут, до 14:20;
  • в Себеже в 14:50 с остановкой в 10 минут, до 15:00;
  • в Невеле в 16:30.

Остановки автобуса прямого направления маршрута Невель - Пустошка - Новосокольники - Великие Луки будут осуществляться 21 августа:

  • в Невеле в 8:00;
  • в Пустошке в 8:30 остановкой в 10 минут, до 8:40;
  • в Новосокольниках в 9:20 с остановкой в 10 минут, до 9:30;
  • в Великих Луках в 10:00.

Остановки автобуса обратного направления маршрута Великие Луки - Новосокольники - Пустошка - Невель будут осуществляться 21 августа:

  • в Великих Луках в 12:00;
  • в Новосокольниках в 12:30 с остановкой в 10 минут, до 12:40;
  • в Пустошке в 13:20 с остановкой в 10 минут, до 13:30;
  • в Невеле в 14:00.

Остановки автобуса прямого направления маршрута Невель - Себеж - Великие Луки будут осуществляться 28 августа:

  • в Невеле в 7:30; 
  • в Себеже в 9:00 с остановкой в 10 минут, до 9:10;
  • в Великих Луках в 11:10.

Остановки автобуса обратного направления маршрута Великие Луки - Себеж - Невель будут осуществляться 28 августа:

  • в Великих Луках в 13:10;
  • в Себеже в 15:10 с остановкой в 10 минут, до 15:20;
  • в Невеле в 16:50.
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