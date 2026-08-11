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Псковские росгвардейцы соревновались в снайперской стрельбе под Петербургом 

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В Ленинградской области завершился учебный сбор по подготовке снайперов, в котором приняли участие сотрудники отрядов ОМОН и СОБР управления Росгвардии по Псковской области, сообщили Псковской Ленте Новостей в управлении.

Фото: управление Росгвардии по Псковской области

В ходе сбора со снайперами Росгвардии проведены занятия по тактико-специальной подготовке, военной топографии, особенностям тактического передвижения и маскировки на местности. При ведении боевых стрельб как в дневное, так и в ночное время снайперы отработали поражение целей на сверхдальние расстояния, применяя прицелы ночного видения, используя метеостанции и разведывательные средства для корректировки огня. Кроме того, сотрудники ОМОН и СОБР Росгвардии провели стрельбы из различных снайперских винтовок.

Подготовка снайперов проводилась с учетом опыта, полученного в ходе специальной военной операции. Сбор завершился соревнованиями на самого меткого снайпера.

В сборе с псковскими росгвардейцами участвовали коллеги из Санкт-Петербурга, Ленинградской, Калининградской, Мурманской, Архангельской, Вологодской и Новгородской областей, республик Карелия и Коми.

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