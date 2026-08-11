Главврач ПОКБ: Зерна, которые мы посеяли, скоро дадут видимые позитивные результаты

В «Великолукском филиале» продолжают укомплектовывать урологическое отделение, докупили новое оборудование для малоинвазивных операций в хирургии, а многих врачей отправляют на аккредитацию для возможности работать с данным оборудованием, рассказал главный врач Псковской областной клинической больницы Евгений Панфёров в эфире «ПЛН FM» (102.6 FM).

Евгений Панфёров отметил, что в последнее время в «Великолукском филиале» продолжается комплектация урологического отделения, потому что пациенты данного профиля должны иметь возможность получать хирургическую помощь в том числе и в данном учреждении. «Мы понимаем, что есть специалисты, которые умеют оперировать и готовы это делать, но при этом материально-техническая база слабая. Поэтому мы сейчас докупаем необходимое оборудование, оно уже поставляется», — добавил главврач ПОКБ.

Кроме этого, за последние две недели в больнице начали проводить эмболизацию при возникновении различных новообразований в гинекологии. «Не буду углубляться в медицинские детали, но это сложная высокотехнологичная процедура, которая позволяет избавиться от ряда проблем с новообразованиями в женской половой сфере. Кроме того, мы сейчас укомплектовались под новые виды медицинской помощи, связанные с укреплением тазового дна у женщин», — прокомментировал гости студии.

Помимо этого, Евгений Панфёров объяснил необходимость нового эндоскопического оборудования, которое недавно появилось в больнице. Оно увеличивает долю малоинвазивных операций в хирургии, что позволяет пациенту быстрее выздоравливать и возвращаться к обычной жизни. «Стрессовое недержание мочи – это большая проблема интимной зоны, которая связана в том числе с рядом гормональных перестроек и имеет очень эффективный путь хирургического лечения с коротким сроком пребывания на койке, благодаря как раз малоинвазивной методике», — добавил главврач ПОКБ.

Также в «Великолукский филиал» приобрели аппарат для радиочастотной денервации при фасеточном синдроме. Данный аппарат позволяет в течение нескольких минут вылечить хронические боли в спине. Он коагулирует нервные болевые корешки. В ходе процедуры вдоль позвоночника устанавливается несколько иголок, и аппарат пропускает высокочастотную электроволну. «Это позволяет избавиться на 2-2,5 года от хронических болей в спине. У нас на этом оборудовании умеют работать великолукские нейрохирурги, и они очень довольны, что это оборудование у них есть. Мы уже его ввели в эксплуатацию, и оно работает. Данную услугу можно получить в рамках ОМС», — заметил Евгений Панфёров.

Также в ближайшее время филиал должен пройти аккредитацию и прийти на помощь врачам-офтальмологам, которые тоже будут направлены на доучивание для работы на новом специальном оборудовании. «Но расчет следующий: есть качественное оборудование, есть специалисты, которым не все равно, и которые хотят развиваться и быть полноценными врачами, хирургами, офтальмологами, и это оборудование должно использоваться. Поэтому есть моменты, где мы заложили основу», — заключил главврач ПОКБ.

Гость студии поделился, что в ближайшее время в филиале запустится качественное содержание отделения реабилитации для больных с заболеваниями центральной нервной системы. «Я думаю, что мы уже на финальной прямой. Ряд специалистов уже работают в этом отделении. Это специалисты физиотерапии, специалисты ЛФК, специалисты по массажу. И главное, что у нас есть молодой врач-специалист, который сейчас проходит аккредитацию. И это отделение будет не просто какая-то коробка, наполненная красивым дорогим оборудованием. Это отделение, в котором можно будет реально получить помощь по реабилитации. Поэтому сейчас те зерна, которые мы посеяли, начали прорастать и в ближайшее время дадут видимые позитивные результаты», — заключил Евгений Панфёров.