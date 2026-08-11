Чем больше сотрудник отработал, тем больше он получит — главврач ПОКБ

Конструктивный диалог помогает наладить стабильную работу «Великолукского филиала», рассказал главный врач Псковской областной клинической больницы Евгений Панфёров в эфире «ПЛН FM» (102.6 FM).

Для поддержания стабильной работы «Великолукского филиала» ПОКБ Евгений Панфёров ведет с сотрудниками конструктивный диалог. Первая цель – недопущение превышения сроков ожидания медицинской помощи. Вторая цель – оказание медицинской помощи в рамках стандарта.

«Кроме того, мы готовы к диалогу о том, что у нас заработная плата – это не только те деньги, которые поступают на карту просто потому, что я есть и числюсь в федеральном регистре штата данной медицинской организации, а потому что я выполняю определенный объем работы и соответствую определенным стандартам», — добавил Евгений Панфёров.

Гость студии объяснил: если сотрудник хочет, чтобы ему платили деньги, но при этом он не готов выполнять объем работы и давать продукт, а продукт больницы – это оказание медицинской услуги в рамках либо стандарта, либо клинической рекомендации, то тогда появляется необходимость определять, какой объем работы работник готов выполнять. По итогам диалога может оказаться, что этот объем работы не соответствует тому уровню заработной платы, который имеется.