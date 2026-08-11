«Великолукский филиал» ПОКБ начал показывать положительные финансовые результаты

Благодаря реформам и реструктуризации «Великолукский филиал» в последние два месяца показал положительный финансовый результат, рассказал главный врач Псковской областной клинической больницы Евгений Панфёров в эфире «ПЛН FM» (102.6 FM).

Евгений Панфёров поделился, что с момента, как «Великолукский филиал» включили в состав ПОКБ и начали жестко контролировать функцию врачебной должности и требовать выполнения объема работ за установленные заработные платы, учреждение в плане финансового результата вышло в плюс в июне и июле.

«Финансовое оздоровление налицо по всем показателям. А причина этого финансового результата – объем оказания медицинской помощи и количество людей, которые эту медицинскую помощь получили и в стационаре, и в амбулаторном звене. Цифры свидетельствуют о том, что в Великих Луках медицинская помощь людям стала доступнее. Это говорит о том, что мы значительно большему количеству людей оказали медицинскую помощь. Поэтому это еще раз подтверждает то, что мы движемся в сторону доступности медицинской помощи», — добавил главврач ПОКБ.

Однако Евгений Панфёров отметил, что данные показатели не означают, что проблем нет. Ряд из них требует решения на протяжении определенного периода. «Рассчитывать на то, что я сейчас все проговорю, и завтра все станет замечательно, не приходится. Это нужно понимать. Но то, что за последние два месяца мы увеличили объемы оказания медицинской помощи, и как следствие получили положительный финансовый результат, действительно произошло. И я надеюсь, этот процесс будет продолжен. Мы не готовы останавливаться, мы готовы продолжать именно с тем, чтобы качество той медицинской помощи, которое население реально получает, росло», — резюмировал главврач ПОКБ.