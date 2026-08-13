«Беседка»: Доктор и депутат Евгений Васильев о том, как объять необъятное 

Слушайте в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) новый выпуск программы «Беседка».

Гость студии - депутат Псковской городской Думы, главный врач Детской областной клинической больницы Евгений Васильев. Ведущая Любовь Кузнецова узнает у него, как объять необъятное – совмещать руководство крупным медучреждением, врачебную практику, преподавание, депутатскую работу и заботу о многодетной семье.

Начало программы в 12.04. Видеотрансляцию можно будет посмотреть на RuTube-канале ПЛН-ТВ, в группе «ПЛН» «ВКонтакте» и на сайте Псковской Ленты Новостей.