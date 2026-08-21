Акцию «Наш флаг – наша гордость» провели псковские росгвардейцы

В преддверии празднования Дня государственного флага Российской Федерации сотрудники управления Росгвардии по Псковской области провели праздничную акцию «Наш флаг – наша гордость», сообщили Псковской Ленте Новостей в управлении.

Фото: управление Росгвардии по Псковской области

Сотрудники центра лицензионно-разрешительной работы и государственного контроля вручали посетителям офисов приема ленточки с символикой триколора и делились интересными фактами об истории праздника, который страна отметит 22 августа.