С 2027 года стаж по уходу за пожилыми и инвалидами будет учитываться по-новому

Псковичи, которые ухаживают за людьми в возрасте 80 лет и старше, за детьми-инвалидами, инвалидами с детства и инвалидами первой группы, со следующего года начнут подтверждать такой уход для учета страхового стажа по новым правилам. О периодах ухода нужно будет сообщать в отделение Социального фонда России по Псковской области до их начала, а не после, как это происходит сегодня. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в фонде.

«До конца следующего года жителям региона также необходимо зафиксировать в отделении СФР по Псковской области уход, который осуществлялся в течение 2026-го или раньше, чтобы он был учтен при назначении пенсии. Сегодня присмотр за нетрудоспособными людьми учитывают в пенсионный стаж по заявлению. Оно подается в Социальный фонд после того, как соответствующий период завершен. Со следующего года порядок изменится: подавать заявление нужно будет с началом ухода и затем продлевать раз в 12 месяцев, если уход длится продолжительное время. При оформлении также потребуется приложить согласие человека на осуществление присмотра за ним. Сейчас такое подтверждение нужно, только если ухаживающий и его подопечный проживают раздельно», — рассказал заместитель управляющего отделением СФР по Псковской области Дмитрий Яковлев.

Чтобы подавать согласие и само заявление об уходе было удобнее, со следующего года их прием будет организован не только в клиентских отделениях Социального фонда, но и в электронной форме на портале Госуслуг. Помимо этого, документы также начнут принимать через многофункциональные центры.

До конца 2026-го продолжает действовать нынешний порядок учета в стаж периодов по уходу за нетрудоспособными людьми. Тем не менее, согласно принятым поправкам, чтобы это время было засчитано при оформлении пенсии, необходимо зафиксировать соответствующие периоды до конца 2027 года. Это также делается с помощью заявления в Социальный фонд. Начиная с 2028 года подтвердить периоды ухода, которые были до 2027 года, нельзя.

Также стоит отметить, что с 2027 года, как и в настоящее время, вести уход и учитывать его для пенсии может любой трудоспособный человек. При этом стоит помнить важное условие: чтобы периоды были учтены в стаж, ухаживающий должен иметь хотя бы один день официальной работы до или после ухода.

Вопросы можно задать по телефону единого контакт-центра: 8-800-1-00000-1 или написать специалистам СФР в социальных сетях.