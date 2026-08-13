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В прямом эфире Роспотребнадзора развеют мифы псковичей о лабораторной диагностике

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Онлайн-эфир нового выпуска просветительского проекта «Школа семейного здоровья», посвященный лабораторной диагностике, пройдет 14 августа в рамках лектория «Санпросвет». Тема выпуска: «Анализы – мифы и реальность», сообщили Псковской Ленте Новостей в управлении Роспотребнадзора по Псковской области.

Фото: управление Роспотребнадзора по Псковской области

Лабораторная диагностика сегодня – основа для большинства медицинских диагнозов. Однако вокруг правил подготовки и интерпретации результатов существует огромное количество мифов, которые зачастую мешают правильной постановке диагноза или вызывают необоснованную тревогу у пациентов.

В ходе прямого эфира ведущие эксперты ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора по лабораторной диагностике Марина Савкина и Маргарита Провоторова под модераторством эксперта CMD ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Михаила Лебедева ответят на самые популярные вопросы:

  • Какие правила подготовки к анализам безнадежно устарели, а какие важны как никогда?
  • Как летняя жара, стресс и физические нагрузки влияют на показатели крови?
  • Почему современная медицина настаивает на заборе крови из вены даже у маленьких детей?
  • Правда ли, что по онкомаркерам можно заранее узнать о раке?
  • Как правильно интерпретировать результаты и почему проверять симптомы в интернете – плохая идея?

Особое внимание в выпуске будет уделено детской диагностике и «лайфхакам» для родителей по сбору биоматериала у грудничков.

Старт эфира в 12:00 в VK Видео.

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