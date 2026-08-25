 
Общество

Правила оказания платных медицинских услуг изменятся с 1 сентября

0

Новые правила предоставления платных услуг медицинскими организациями начнут действовать в России с 1 сентября, следует из постановления правительства.

Теперь дистанционно договор об оказании платных медицинских услугах можно будет заключать не только через сайт клиники, но и через ее мобильное приложение, а также через платформу «Макс».

Кроме того, с 1 сентября изменятся требования к содержанию договора на платные медуслуги. Пациент при оказании анонимных услуг не должен будет предоставлять данные паспорта в договоре.

Платные услуги в виде отдельных консультаций или вмешательств, в том числе сверх стандарта медпомощи, будут оказывать по просьбе потребителя. Просьбу, согласно документу, нужно оформить как письменное согласие, пишет РИА Новости

Утвержденные правила будут действовать до 1 сентября 2031 года.

Прокомментировать
Подписывайтесь на ПЛН в МАКС →
 

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Регистрационный номер СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михайлович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026