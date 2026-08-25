Правила оказания платных медицинских услуг изменятся с 1 сентября

Новые правила предоставления платных услуг медицинскими организациями начнут действовать в России с 1 сентября, следует из постановления правительства.

Теперь дистанционно договор об оказании платных медицинских услугах можно будет заключать не только через сайт клиники, но и через ее мобильное приложение, а также через платформу «Макс».

Кроме того, с 1 сентября изменятся требования к содержанию договора на платные медуслуги. Пациент при оказании анонимных услуг не должен будет предоставлять данные паспорта в договоре.

Платные услуги в виде отдельных консультаций или вмешательств, в том числе сверх стандарта медпомощи, будут оказывать по просьбе потребителя. Просьбу, согласно документу, нужно оформить как письменное согласие, пишет РИА Новости.

Утвержденные правила будут действовать до 1 сентября 2031 года.