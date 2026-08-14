К широкополосному интернету будет подключено 30 населенных пунктов Псковской области

О развитии инфраструктуры связи доложил на рабочей встрече начальник управления цифрового развития и связи Виталий Рахманов. Как сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своем канале в мессенджере Мах, к широкополосному интернету будет подключено 30 населенных пунктов, где проживает от 100 до 1000 жителей, в рамках пилотного проекта Минцифры РФ «Устранение цифрового неравенства 3.0».

Видео: Михаил Ведерников / Мах

Проект апробируется в четырех регионах страны за счёт средств компании «Ростелеком». «Благодарю глав, которые приняли активное участие и оперативно подали первые заявки – среди них Великолукский, Пыталовский и Островский районы», — прокомментировал Михаил Ведерников.

Губернатор Псковской области сообщил об увеличении количества вышек сотовой связи. В этом году планируется установить 65 базовых станций – это почти в два раза больше первоначального плана. Особое внимание уделяется качеству связи вдоль федеральных трасс.

Также в ходе встречи сообщили, что Псковская область досрочно выполнила годовой показатель Минцифры по «цифровой зрелости» – на 63,2% при плане в 61,2%.