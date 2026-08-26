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Аптека заработала во врачебной амбулатории в псковской Середке

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С понедельника во врачебной амбулатории в селе Середка Псковского округа заработала аптека, сообщили Псковской Ленте Новостей в министерстве здравоохранения Псковской области.

Фото: министерство здравоохранения Псковской области

Отмечается, что вопрос лекарственного обеспечения жителей Середки неоднократно звучал в обращениях граждан и находился на контроле министерства. Ранее аптека, как и врачебная амбулатория, находились в старом, неприспособленном для данного вида деятельности здании. 

«Но в конце прошлого года все изменилось. По национальному проекту "Продолжительная и активная жизнь" в селе построили новую амбулаторию, а главное медицинская помощь стала ближе. В амбулатории по графику проводится выездная диспансеризация, приезжают врачи из Псковской межрайонной больницы, работает процедурный кабинет, можно сделать прививки в рамках национального календаря. А теперь в селе начала работать и аптека АО "Псковская фармация"», - сообщили в областном Минздраве.

Аптека работает с понедельника по пятницу с 8.00 до 15.00.

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