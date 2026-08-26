Аптека заработала во врачебной амбулатории в псковской Середке

С понедельника во врачебной амбулатории в селе Середка Псковского округа заработала аптека, сообщили Псковской Ленте Новостей в министерстве здравоохранения Псковской области.
Фото: министерство здравоохранения Псковской области
Отмечается, что вопрос лекарственного обеспечения жителей Середки неоднократно звучал в обращениях граждан и находился на контроле министерства. Ранее аптека, как и врачебная амбулатория, находились в старом, неприспособленном для данного вида деятельности здании.
Аптека работает с понедельника по пятницу с 8.00 до 15.00.