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Жительница Псковского округа отметила столетний юбилей

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Столетний юбилей отметила жительница Псковского муниципального округа, ветеран и бывший малолетний узник фашистских концлагерей Зинаида Попова, сообщила глава муниципалитета Наталья Федорова на своей странице в социальной сети «Вконтакте».

Фотографии: Наталья Федорова / «ВКонтакте»

Старожил проживает в одном из населенных пунктов теротдела «Череха-Кирово» и юбилей встречает в теплом кругу родных. Несмотря на солидный возраст, с радостью принимает поздравления – телеграмму от президента РФ, подарки и приветственные адреса от правительства Псковской области и администрации округа.

Наталья Федорова поделилась, что самые тяжелые испытания Зинаида Попова пережила в годы Великой Отечественной войны. Она родилась в Опочецком округе в многодетной семье. После оккупации 15-летняя девушка была схвачена фашистами по обвинению в связи с партизанами, прошла пытки, была отправлена в концлагерь, бежала при транспортировке. Возвращаться в родную деревню было некуда – фашисты сожгли населенный пункт, семью отправили в концлагерь в Германию. Приютили Зинаиду Попову знакомые, благодаря чему она выжила. После войны жила в Прибалтике. На Родину вернулась в начале 1990-х, а с 1994 года с сыном проживает в Псковском округе.

«Уважаемая Зинаида Попова! Вы удивительной доброты и жизнелюбия человек! Примите самые теплые поздравления с днем рождения! Пусть каждый новы день дарит Вам радость бытия, спокойствие, умиротворение! Доброго здоровья, активного долголетия, заботы близких!» — заключила Наталья Федорова.

 

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Пресс-портреты

Федорова Наталья Анатольевна

Федорова Наталья Анатольевна

Глава Псковского муниципального округа.

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