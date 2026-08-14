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Роспотребнадзор запретил купание на городских пляжах в Пскове и Великих Луках

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Качество воды и песка на городских пляжах Пскова и Великих Лук, а также воды в озере Балаздынь не соответствует санитарным требованиям. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Псковской области.

Изображение: управление Роспотребнадзора по Псковской области

По данным на 14 августа, согласно результатам лабораторных исследований, не отвечает требованиям СанПиН по микробиологическим показателям качество воды в реке Великой в районе городского пляжа города Пскова на улице Красноармейской, на городском пляже города Великие Луки в реке Ловати, а также вода в озере Балаздынь, где расположен детский оздоровительный лагерь «Березка». Эти акватории признаны непригодными для отдыха.

Роспотребнадзор проинформировал администрации Пскова и Великих Лук и руководство лагеря о необходимости ограничить эксплуатацию зон рекреации. Жителям рекомендуют обращать внимание на информационные знаки, запрещающие купание.

При этом на территории Псковской области санитарно-эпидемиологические заключения получили 16 рекреационных зон. Для купания, в частности, пригодны муниципальный пляж «Горохово озеро» в Островском округе, пляжи загородного отеля «Плесков», базы отдыха «Лукоморье», турбазы «Алоль», а также пляжи ряда санаториев и детских оздоровительных лагерей.

«В водоёмах, где купание не разрешено, вода не исследуется. Чтобы отдых был безопасным, рекомендуем жителям и гостям региона пользоваться исключительно официальными пляжами, где специалистами уже подтверждено качество воды и безопасность береговой территории», — добавили в ведомстве.
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