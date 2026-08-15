 
Общество

В Минпросвещения обозначили роль оценки поведения школьников

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Оценка поведения школьников должна стать понятным инструментом развития личности ребенка, а не дополнительным наказанием, сообщила заместитель министра просвещения России Ольга Колударова.

«Оценка поведения должна стать понятным инструментом развития личности ребенка, а не дополнительным наказанием. Поэтому наша задача – отработать утвержденную модель оценивания, понять ее ограничения и условия, при которых она улучшает школьный климат и повышает качество воспитательной работы», – сказала Колударова, слова которой приводят в пресс-службе Минпросвещения РФ.

Уточняется, что 1 сентября 2026 года во всех регионах России в отдельных школах начинается введение оценки поведения учеников 2–8-х классов, пишет РИА Новости.

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