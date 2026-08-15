В Минпросвещения обозначили роль оценки поведения школьников

Оценка поведения школьников должна стать понятным инструментом развития личности ребенка, а не дополнительным наказанием, сообщила заместитель министра просвещения России Ольга Колударова.

«Оценка поведения должна стать понятным инструментом развития личности ребенка, а не дополнительным наказанием. Поэтому наша задача – отработать утвержденную модель оценивания, понять ее ограничения и условия, при которых она улучшает школьный климат и повышает качество воспитательной работы», – сказала Колударова, слова которой приводят в пресс-службе Минпросвещения РФ.