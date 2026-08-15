Юрист рассказал, можно ли гражданам России не носить с собой паспорт

Россияне могут не носить с собой паспорт, выходя из дома, и его отсутствие не будет основанием для штрафа, рассказал юрист Иван Курбаков.

Он пояснил, что закон требует, чтобы у граждан РФ был действующий паспорт, и обязывает бережно его хранить, однако выходить из дома без паспорта - не нарушение.

«Отсутствие паспорта непосредственно при гражданине не является само по себе основанием для привлечения его к административной ответственности», - сказал Иван Курбаков, добавив, что штраф до пяти тысяч рублей может грозить только тем, кто живет без паспорта или ходит с просроченным документом.