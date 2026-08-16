До +23 градусов, дожди и грозы прогнозируют на территории Псковской области 17 августа

Облачная с прояснениями погода ожидается на территории Псковской области 17 августа, сообщили в региональном гидрометцентре.

Местами пройдут кратковременные дожди, днем местами гроза. Будет дуть ветер западных и юго-западных направлений, умеренный, со скоростью 7-12 метров в секунду. Температура по области ночью ожидается от +9 до +14 градусов, днем воздух прогреется от +19 до +24 градусов.

В Пскове ночью без существенных осадков, днем ожидаются кратковременные дождь. Температура ночью будет от +10 до +12 градусов, днем — от +21 до +23 градусов.

Атмосферное давление низкое.