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Почему плотный завтрак перед лечением зубов — это необходимость, рассказали псковичам

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Многие до сих пор уверены, что к врачу нужно приходить голодным. Этот стереотип особенно силен в стоматологии и ежегодно заставляет тысячи людей мучиться от головокружения прямо в кресле. Современная медицина рекомендует обратное: легкий прием пищи за 1,5–2 часа до приема не просто разрешен, а необходим, рассказали Псковской Ленте Новостей специалисты стоматологической поликлиники Пскова.

Изображение сгенерировано нейросетью

Почему нельзя идти к врачу голодным?

Главная причина — риск плохого самочувствия. Современные обезболивающие препараты немного расширяют сосуды. Если вы ничего не ели, уровень сахара в крови уже низкий. В сочетании с волнением и действием укола это часто приводит к резкой слабости, тошноте, потемнению в глазах или даже обмороку. Плотный завтрак дает организму запас энергии и помогает сосудам спокойно отреагировать на лекарство.

Кроме того, здесь работает простая физиология. Когда человек голоден, его организм подсознательно готовится к еде. Как только врач берет инструменты, слюнные железы начинают работать в авральном режиме. Избыток слюны мешает доктору ставить пломбу (влага не дает материалу как следует приклеиться) и затягивает время лечения. У сытого человека этот процесс проходит спокойнее, поэтому врач может работать точнее и быстрее.

Правила «карантина» после кресла врача

Аргумент «лучше поем потом» тоже ошибочен. После большинства процедур действует строгий запрет на еду:

  • Пока не прошло онемение. Обычно анестезия полностью отпускает через 2–4 часа.
  • Пока щека, губа и язык «заморожены», вы их не чувствуете. Можно легко получить серьезный ожог горячим чаем или сильно прикусить губу, даже не заметив этого. Заживать такая рана будет долго.
  • Чтобы пломба закрепилась. Современным световым пломбам нужно несколько часов, чтобы окончательно затвердеть внутри зуба. Если сразу начать грызть жесткие продукты, на границе между зубом и материалом появятся микротрещины, куда попадут бактерии.
  • После удаления зуба. В лунке должен сформироваться защитный кровяной сгусток. Твердая пища может его вымыть, что приведет к сильной боли и воспалению кости (так называемый альвеолит).

Если вы поедите заранее, эти часы вынужденного голода пройдут для вас комфортно, без слабости и головной боли.

Чек-лист подготовки к лечению

Чтобы визит прошел гладко, важно соблюсти еще несколько правил:

  • Алкоголь под запретом. Исключите спиртное минимум за сутки, а лучше за три-четыре дня до визита. Алкоголь непредсказуемо меняет действие анестезии: она может вообще не подействовать или, наоборот, вызвать сильную реакцию сердца и сосудов. Кроме того, спиртное разжижает кровь, из-за чего лунки после удаления зубов могут долго кровоточить.
  • Никаких обезболивающих таблеток. Не принимайте анальгетики за 6–8 часов до приема. Они «смазывают» картину болезни. Врач не сможет точно понять, какой именно зуб болит. Исключение — острая боль, когда терпеть невозможно. В этом случае позвоните в поликлинику и уточните, что принять. Успокоительные — можно. Накануне вечером вполне допустимо выпить обычный аптечный пустырник или валериану в таблетках (не на спирту). Это поможет лучше уснуть и снимет лишнее напряжение перед визитом.
  • Гигиена. Перед выходом тщательно почистите зубы щеткой, пастой и обязательно воспользуйтесь зубной нитью. Лечиться в чистом рту гораздо безопаснее и приятнее для доктора.

Резюме

Оптимальный план действий прост: плотно покушайте за полтора-два часа до записи (избегая слишком тяжелой и острой еды), хорошо почистите зубы, откажитесь от алкоголя и самостоятельных обезболивающих.

Важное примечание: если вам предстоит сложная операция во сне (под общим наркозом или глубокой седацией), правила меняются — там потребуется полное воздержание от еды за 6–8 часов. Всегда уточняйте детали питания у своего лечащего врача при составлении плана лечения.

Соблюдение этих простых шагов защитит вас от обмороков, обеспечит идеальные условия для работы стоматолога и гарантирует, что новая пломба прослужит долгие годы.

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