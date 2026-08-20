За одним столом сидели: как «Гельдт» возрождает традиции народных праздников

Яблоко - сочный, вкусный и красивый плод. И хотя оно стало символом раздора в античной мифологии, в русской традиции - это атрибут самого теплого и щедрого народного праздника, который собирал за общим столом наших предков. Яблочный Спас - такой же хлебосольный, добрый и душевный, как века назад, и также главным акцентом блюд на празднике остается яблоко. В этом могли убедиться гости гастрономического вечера в псковском ресторане «Гельдт». Подробности о том, как в Пскове возрождаются народные традиции, - в репортаже Псковской Ленты Новостей.

Встречаем осень

Гастрономический вечер, посвященный Яблочному Спасу, планировалось провести под уютным шатром, на площадке между рестораном «Гельдт» и кофейней Alma. Но, к сожалению, именно 19 августа погода стала переходить в осенний режим. Из-за холодного ветра пришлось перенести праздник из уличных локаций в просторный, но в то же время по-домашнему уютный зал ресторана. Там, возле камина для гостей накрыли большой стол, буквально ломящийся от разнообразных закусок на основе яблока. Это и вкуснейшие пирожки с уткой и яблоком, и блины с яблочным конфи, и форшмак с моченым яблоком.

Яблочный Спас - это народное название церковного праздника Преображения Господня. В этот день было принято приносить в храм первые плоды нового урожая в знак благодарности Богу. В странах Средиземноморья это был виноград, на Руси - яблоки. Они были главным земным символом дня - их дарили родным и незнакомым людям, ставили на праздничный стол.

Кстати, общий стол - это тоже традиция: у наших предков Яблочный Спас был отличным поводом собраться вместе, поделиться радостью друг с другом. В ресторане «Гельдт» за одним столом встречали праздник люди разного возраста, молодые пары, семьи с детьми, дружеские компании. А объединила гостей как любовь к яблочно-гастрономическим изыскам, так и интересная развлекательно-познавательная программа.

Необычно и вкусно!

О яблоках и напитках, которые можно приготовить из них, рассказал Игорь Бажанов — бренд-менеджер «Сидродельни Леонида Леврана». Компании два года назад открыла производство напитка в Старом Изборске и посадила сады. «Через года три-пять уже будем радовать вас своими яблоками. Пока продукцию берем у местных фермеров. Акцент - на псковские яблоки, потому что здесь наше производство, и нам важно развивать именно псковский товар. Мы благодарны земле, которая дает яблоки», - сказал он.

Игорь Бажанов поздравил гостей с «прекрасным праздником Яблочный Спас» и пообещал удивить сочетанием напитков из яблок и блюд, приготовленных поварами и кондитерами ресторана «Гельдт». И не обманул! Каждый глоток открывал новый вкус, а угощения были просто произведениями искусства, красоту которых не хотелось нарушать вилкой и ножом.

Яблоки моченые, яблоки печеные - все это присутствовало в меню, но совершенно в необычных вариантах. И даже традиционный пирог из яблок в этот вечер стал чем-то прекрасным. Особенно красивой была его подача - на большом подносе с целым ведерком мороженого, которым сотрудники ресторана аккуратно украшали каждый кусочек.

Меню вечера

Закуски:

- форшмак с мочёным яблоком;

- пирожки с уткой и яблоком;

- оладьи с яблочным конфи.

Подача порционно:

- салат с ростбифом;

- горячая закуска из щёчек судака и окушков;

- томлёная говядина;

- яблочный пирог.

«На таком празднике мы впервые. Атмосфера - роскошная! Очень понравилось сочетание напитков с блюдами, когда блюда раскрывали напитки, и наоборот. И, конечно, это новые гастрономические открытия. Та же самая говядина, поданная с печёным яблоком. Никогда не знала, что яблоко может быть гарниром! Это классно!» - рассказала гостья Виктория.

По словам девушки, которая приехала в Псков из Хабаровска, ресторан «Гельдт» - один из ее любимых. «В других заведениях я всегда беру "классику", которая никогда меня не подведет. А в "Гельдте" каждый раз заказываю новые блюда, потому что это всегда необычно и вкусно!» - заметила она.

Русский вайб

Украсило праздник и выступление театра танца «Русские узоры» - одного из известных псковских коллективов. Танцоры показали несколько номеров из своего репертуара: «Псковская плясовая», «Черноморочка», номер о сложных отношениях влюбленных «Разноцветная судьба» и, конечно, «Калинка» - настоящий народный танец. «Вся наша программа построена на русском народном стиле, если говорить современными словами, - это "русский вайб"», - заметили солисты ансамбля.

Яркие костюмы, веселые песни и танцы, невероятно вкусная, изысканная кухня, освежающие напитки вместе с рассказом о них создали добрую и по-настоящему теплую атмосферу красивого августовского праздника, который всегда за одним столом отмечали на Руси. А теперь и в современной России, в псковском ресторане «Гельдт», возрождаются старые традиции. Это уже не первый народный праздник, который проходит здесь в лучших русских традициях - вкусно, душевно и в хорошей компании.

Светлана Синцова